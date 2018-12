Devuelve lustre a figuras religiosas

Ciudad Juárez- El Niño Dios, ángeles y demonios han pasado por las manos de Alejandra Villordo, quien desde hace tres años ha restaurado las piezas de los nacimientos.En un local del Mercado Juárez, Alejandra limpió el último Niño Dios que una familia ha conservado desde hace ocho años.Como estas figuras, que son representativas de estas fechas, cada año son más las personas que acuden a la restauradora.Alejandra descubrió desde hace 21 años que le gustaba hacer decoraciones y manualidades, pero en el embarazo notó que al pintar la recámara de su hija le había quedado muy bien, así que continuó dedicándose como pasatiempo a la decoración de objetos personales y de sus amigos.Alejandra es comerciante y desde que era una niña acudía con su padre al Mercado Juárez, sin embargo, desde hace pocos años lo ha hecho de manera formal.“Todo esto empezó como un pasatiempo y ahora ya la gente lo está solicitando más de manera profesional, y aparte ya se volvió una tradición porque vienen y me buscan para estas fechas”, indicó Alejandra.Las personas que más acuden para que les repare las figuras son generalmente de la tercera edad, quienes tienen devoción por instalar un nacimiento cada año, comentó Alejandra.Aunque al local acuden para llevarle las figuras de María, José y el Niño Dios, en ocasiones le han pedido reparar la mayoría de las piezas de un nacimiento, dijo la restauradora.Para ella la dificultad reside en ponerle un precio a su trabajo, sin embargo, al momento de entregar su trabajo la mayor satisfacción es ver la cara de alegría o las lágrimas de los dueños.Con el tiempo, la artista aprendió a distinguir los materiales de los que están hechas las figuras y también a calcular la antigüedad.Para restaurar las piezas, primero se deben limpiar, después se lijan y posteriormente se cubren con pintura acrílica.“Lo que buscan las personas es que nos les cambie la esencia, las facciones y los detalles del rostro, las figuras no deben de cambiar mucho, inclusive hay detalles que los clientes quieren que se vean como cuando los compraron”, agregó Alejandra.La entrevistada dijo que son alrededor de 15 figuras del Niño Dios que ha reparado cada año, y este 2018 fueron sólo 13 reparaciones sin contar las otras piezas del nacimiento.Alejandra aprendió observando tutoriales en la red, pero no descarta hacerlo en un futuro a un nivel académico. (Verónica Domínguez/El Diario)

