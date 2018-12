'La JMAS nos abandonó'

Ciudad Juárez- “Que dios nos ampare, esta colonia está abandonada”, dijo la señora Martha Campos, habitante de la colonia Felipe Ángeles, debido a que desde hace años esperan que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) repare un socavón de casi 40 metros de largo entre las vialidades Arroyo de las Víboras y Amapolas.La vialidad destruida luce sin ninguna advertencia que prevenga a los guiadores de la zona de sufrir un accidente, posibilidad que empeora en la noche porque el sitio tampoco cuenta con alumbrado público.“Tienen ahí esas obras desde hace tres o cuatro años. El arroyo ahí (cuando llueve) quien sabe a cuánta gente se ha llevado. Los de la JMAS vienen un ratito, y luego otro ratito. La lluvia levantó el pavimento y todo esto, y se llevó un carro también. La Junta de Aguas no ha venido a arreglar ahí (en el socavón) bien. Vienen unos días… a veces ni vienen. A veces vienen como ocho trabajadores”, dijo Campos.“Vino un ingeniero y me dijo que él es el que ha traído la obra pero que no puede hacer nada porque también hay una fuga de agua. Me dijeron que tenían que arreglar primero la fuga. Espero que los trabajadores hagan su trabajo para que ya se solucione este problema”, agregó.Por la magnitud de la “obra descontinuada”, los peatones en el sitio se han visto obligados a buscar vías alternas para poder llegar a sus hogares. Los adultos mayores y las parejas que empujan carriolas con niños pequeños son quienes más problemas tienen por la situación, se pudo observar en un recorrido.Otros vecinos, como el señor Gilberto Guerrero, quien es chofer de la ruta Poniente Sur, sostuvo que es común que, cuando obscurece, algún conductor caiga en la obra, ya que no han ningún acordonamiento o señalamiento de prevención. Sólo se puede divisar con atención, entre los escombros, un pedazo de cordón amarillo con la leyenda “precaución” pero éste yace roto en el suelo.“Ahí está una bajada, mire. Ellos hicieron un hoyo profundo y viene el agua desde allá (cerro arriba) y pusieron un tuvo para que saliera (el agua) al drenaje pero nosotros necesitamos la subida (…) Nosotros pusimos llantas ahí porque la gente llega y se estampa ahí. Bajan y ahí se quedan. Hemos sacado varios carros así empinadotes. Con la falta del alumbrado está peor”, dijo Guerrero.“Cuando vemos que viene un carro muy rápido le hacemos señas de que acá hay un hoyo, y ya se devuelven pero no hay protección de nada (…) El señor aquel puso ahí un tuvo para que la gente no siga derecho”, refirió.A su vez, Manuel Aguilera, habitante del lugar, comentó que incluso hay guiadores que deben tomar sentido contrario para seguir su camino rodeando el socavón. Lo anterior, desde su perspectiva, es algo que pone en riesgo a los demás conductores y a la gente en el sitio, por lo que junto a los demás vecinos urgieron a las autoridades a poner solución.

