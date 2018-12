Ciudad Juárez- Hasta ayer, ni autoridades de transporte estatal ni la Fiscalía General del Estado (FGE) habían identificado al chofer de la ruta 1A que el martes pasado atropelló y mató a un peatón en el Centro de la ciudad para luego darse a la fuga.De acuerdo con el vocero de la Fiscalía, Alejandro Ruvalcaba, el Ministerio Público tampoco ha girado una orden de aprehensión contra el responsable que conducía la unidad Extra 100, mientras que la víctima fue identificada oficialmente como Agustín Fernando Mota Gaona, de 51 años.“No tenemos registro del chofer”, dijo ayer el jefe del Departamento de Transporte en la Zona norte, Luis Lugo Ordorica, quien confirmó que tampoco el concesionario ha sido sancionado.Sobre las infracciones al concesionario, dijo, “éstas se hacen ya que concluye la investigación de los hechos y se dictamine responsabilidad”, apuntó.“Hablé con el concesionario el jueves y me comentó que (el responsable) se entregaría a Fiscalía para esclarecer los hechos”, agregó, aunque en los hechos, según Ruvalcaba, eso no ha sucedido.El incidente mortal se presentó la mañana del pasado martes 18 de diciembre, cuando el conductor del camión arrolló a un hombre y lo mató de forma instantánea en las calles Manuel Acuña y Membrilla, en la zona Centro.El camión, según Ordorica, funcionaba como extra y tenía un permiso para tal servicio. Se le cuestionó al funcionario si el concesionario ha aportado datos de su operador, pero no respondió.El portavoz de la FGE fue puntual en aclarar que se trató de un homicidio imprudencial que podría agravarse con la fuga del presunto responsable.“Es muy importante precisar eso, que se trató de un homicidio imprudencial. Ya será un juez el que determine si se le declara prisión preventiva o no”, comentó.El caso tiene cierta similitud con el accidente registrado el pasado 29 de octubre, cuando el operador de un camión urbano se impactó con una máquina del tren, pero conducía sin tener licencia de transporte público ni registro en el Departamento de Transporte.El artículo 45, fracción XII, de la Ley de Transporte en el Estado de Chihuahua dice que el concesionario está obligado a cuidar bajo su estricta responsabilidad que los vehículos autorizados sean manejados sólo por quienes tengan licencia de chofer de servicio público vigente.En aquella ocasión, Ordorica informó que se sancionó al concesionario de la línea Juárez Bus Oasis con 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), que representan 8 mil 833 pesos.

comentarios

