Agua del drenaje desemboca en el Bravo

Ciudad Juárez- Aguas de drenaje desembocan en el Río Bravo entre las vialidades Arroyo del Mimbre y avenida del Río Bravo sin que autoridades presten atención al asunto, denunciaron habitantes del sector.El señor Silverio Navarro, propietario de una tienda de abarrotes, indicó que en múltiples ocasiones ha hecho reportes a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para que reparen una fuga de aguas negras que tiene en su negocio pero nunca ha obtenido respuesta.Esto le ha impctado en que su tienda ya presenta baja afluencia de clientes por los olores.En el sitio, desde su registro en la banqueta, casi a la entrada de la “tiendita”, el agua negra brota a presión. Sin embargo, no únicamente su vivienda, donde está su negocio, presenta la situación. A los alrededores, de los registros de varios hogares, se expulsa el líquido que termina en el río.“Haz de cuenta que hago el reporte, y luego pasa un tiempo, y vuelvo a llamar y me hacen otro. Es decir, lo hacen ver de una manera como si uno nunca hubiera marcado”, dijo Navarro.A la par, Elena Sánchez, esposa del hombre, señaló: “Nosotros desde el año pasado pusimos los reportes. Todo el año pasado hicimos los reportes, y hablábamos y nos decían ahorita le mandamos un camión´. Este año, ya tenemos no sé cuántos reportes más desde que empezó el año, ya se va a acabar y seguimos en las mismas”.En un pequeño pedazo de cartón, la pareja tiene apuntados los números de algunos de los reportes referidos: 648986 realizado el 15 de agosto y 662501 fechado el tres de noviembre, ambos del presente año.“Uno hasta corre el riesgo de contaminarse de infecciones y eso. Mi vecina de a un lado tiene un bebé, aquí nosotros tenemos otro bebé, y ahorita los tenemos a los dos enfermitos. No sé si a lo mejor el olor lo provocó. Todo eso, realmente yo no sé por qué no lo solucionan. Estamos rodeados (de aguas negras). Nada más le hacen a uno promesas y no vienen”, refirió la mujer.Fuera de la tienda, se forma un riachuelo que se esparce por los vehículos que circulan en la vialidad. Al pasar de las llantas, el líquido salpicó a algunos peatones que preferían caminar lo más pegado posible a las casas para evitarlo.De manera natural, por la topografía del sitio, el agua de drenaje se encamina a una de las compuertas que se encuentra llena de maleza y basura. El cauce natural del agua tropieza con ropa en desuso, envolturas de papitas, y demás basura. A lo anterior, se aúna el líquido de drenaje.Información periodística de este medio indica que José de Jesús Luévano, secretario de la Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA), expuso anteriormente que las fugas de aguas negras que desembocan en el Bravo no son normales.“Esto ha pasado el último año, sí teníamos derrames pero se atendía el problema, ahorita lo que estamos viendo es que se soluciona el problema y a los pocos días lo volvemos a tener, si no en el mismo sitio en el próximo”, sostuvo el funcionario. (A. Vargas)