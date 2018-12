Ciudad Juárez- Las bajas temperaturas no fueron impedimento para que familias juarenses pernoctaran al exterior de la Villa Navideña del Parque DIF, en espera de recibir regalos por parte de Santa Bombero.Los presentes comenzarán a repartirse a partir de las 7 horas de mañana, por lo que algunas familias deberán esperar al menos 60 horas formadas.A la 1:20 de la madrugada de ayer, Flor Sánchez llegó acompañada por 16 niños, entre hijos y hermanos; manifestó que antes de ella ya había una persona dormida esperando.Dijo que la difícil situación económica por la que atraviesa la ha obligado desde hace cinco años a llevar a sus hijos a ese punto para que tengan un juguete en Navidad.Mientras ella esperaba formada en la línea, sus hijos, hermanos y mamá aguardaban en el interior de su camioneta.La residente de la colonia Benito Juárez llevó cobijas y una silla, además de agua.Los servicios meteorológicos de Estados Unidos reportaron que ayer la temperatura mínima fue de 4°C (39°F).Lamentó no haber llevado comida para esperar 60 horas hasta que comience la entrega de juguetes, pues a las 10 de la mañana de ayer ya sentían el hambre ella y sus hijos.Sin embargo, declaró que cada año el DIF entrega tamales y champurrado a las personas que esperan en la fila, por lo que esperaba que esta ocasión no fuera la excepción.Desde la colonia El Sauzal, Brisa Martínez de 10 años llegó también ayer muy temprano a este sitio acompañada de su papá para esperar por una muñeca.La niña declaró que horas más tarde llegaría su sobrino de cinco años, para quien quería conseguir una bicicleta nueva, pues “sus papás son muy pobres para comprarle una”, expresó.Maribel Palacios fue otra de las personas que desde las 7 de la mañana estaba a la espera de la entrega de juguetes por parte de Santa Bombero.Declaró que más tarde llegaron sus tres hijos y seis sobrinos para acompañarla en la fila como lo han hecho desde hace cuatro años.Dijo que el sueldo de su esposo ,que trabaja en el relleno sanitario, no les alcanza para comprar juguetes para sus hijos, por lo que opta por ir en búsqueda de Santa Bombero.“Si queremos agarrar algo bueno para nuestros hijos, tenemos que aguantarnos el frío”, expresó.A las 10 de la mañana de ayer sumaban al menos siete familias en espera de la entrega de regalos que se realiza por parte del Municipio.Los presentes manifestaron que en todo momento son vigilados por elementos de la Policía Municipal, quienes realizan rondines para velar por su seguridad.El único inconveniente que mencionaron es que para ir al baño tenían que caminar hasta el estadio Benito Juárez, pues en esta ocasión el DIF no les abrió sus puertas. (Iris González / El Diario)

