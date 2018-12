Agradecen solidaridad de fronterizos

Ciudad Juárez- Con empanadas y galletitas elaboradas con sus manos, familias de escasos recursos buscaron agradecer a las personas que esta Navidad las adoptaron para hacer posible una cena navideña sobre su mesa y tener regalos para sus hijos el próximo 24 de diciembre.Al menos 50 habitantes de colonias vulnerables acudieron ayer poco antes de mediodía al puente internacional Zaragoza con gorros de Santa Claus y cartulinas para expresar “de corazón a corazón” gracias por la generosidad de quienes los adoptaron.Iliana Domínguez, fundadora de la campaña “Adopta una Familia”, explicó que por siete años han buscado a personas que deseen hacer posible una fiesta para quienes viven en condiciones precarias, aunque este año la condición de dar se hizo mutua.“Es una manera de retribuir un poco a la sociedad lo que les dan a ellos y también a ellos sacarlos de que no nada más estén esperando a que les lleven cosas, juguetes, regalos o cenas en Navidad, sino también que den lo que ellos saben hacer y saben hacer cosas muy ricas”, dijo.“Todo ha salido de las manos de ellos y es una manera de regresarle a la comunidad y hacer algo diferente para que vean que también ellos no nada más están esperando, porque sé que a veces son criticados, que mejor denles trabajo y a veces no saben la necesidad de cada uno de ellos”, explicó Domínguez.Entre los asistentes con una caja de galletas se encontró Cynthia Delgado, quien tiene 15 años de edad, y este será el primer año que su familia va a ser adoptada para tener una cena y regalos navideños, por lo que puso manos a la obra para agradecer esta acción.“Me siento muy feliz porque voy a recibir cena de navidad y un regalo por primera vez”, mencionó.Juan Díaz Cordero, de 47 años, también se encontró entre los que con una sonrisa se acercaron a los carros para ofrecer empanadas y galletas a fin de decir “gracias por adoptarnos y feliz Navidad”.Él es trabajador de una maquiladora y comentó que con su sueldo no habría podido dar a sus cinco hijos y esposa, una cena ni regalos, por lo que consideró esto como una gran bendición.En el puente se reunieron niños, adolescentes y padres de familia de las colonias: Loma Blanca, Ampliación San Isidro, Portal del Roble, Carlos Chavira, San Francisco, Carlos Castillo y José Suleimán. (Abril Salgado)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.