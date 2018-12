Ciudad Juárez- Desde pequeña para María Castillo, de 62 años, una situación familiar inestable propició que se encontrara con el camino de las drogas, en el que permaneció por más de 40 años, hasta que una depresión la orilló a buscar ayuda.Tras las duras tempestades que se presentaron en su vida, como haber sido el ejemplo de su hija para seguir las adicciones por muchos años, hace cinco meses se propuso dejar todo atrás para comenzar de nuevo y esta semana fue reconocida con la presea de la Mujer Resiliente 2018 que entrega la asociación Mujeres Resilientes en Ciudad Juárez.“Como mujer yo llegué aquí a esta institución con mucha depresión, una mujer que no quería ni levantar la vista, no quería tener conversación con nadie, entonces es cuando yo las conozco, Mujeres Resilientes ellas me reciben con los brazos abiertos y me empiezan a dar mis terapias”, narró Castillo en entrevista para El Diario.Expuso que para ella esta organización fue como encontrar unos “ángeles escondidos” que llegaron al minuto que estaba dispuesta a rendirse, pues aunque buscó apoyo espiritual en una iglesia cristiana, la tentación por volver a las drogas surgió una vez más.“Yo estaba que no quería saber nada de mí, yo quería volver a las drogas otra vez, vengo de una manera de vivir donde había pura droga, había heroína, había cocaína, entonces realmente yo no sabía cómo dirigirme, cómo hablar, cómo ir a pedir un trabajo con la cara en alto, no sabía ni mis derechos como mujer”, expresóPero cuando una amiga suya de la iglesia le habló sobre el grupo de Mujeres Resilientes, su vida dio un giro de 180 grados, comenzó su lucha con terapias psicológicas y espirituales, recibió apoyo con despensa y hasta un calentón.“Lo que motivó a ganarme ese reconocimiento es a mi esfuerzo, por estar viniendo a las terapias, a que vieron un cambio en mi persona.”, expresó.Actualmente Castillo labora en la limpieza de casas y oficinas, y su meta es tener una casa propia o que pueda pagar a compra- renta para tener un negocio de comida y con ello, lograr su estabilidad económica.“Me veo más fuerte, con ganas de vivir, me he sentido otra mujer y quiero salir adelante en muchas metas que tengo en mis pensamientos”, dijo.Y añadió “yo estoy muy orgullosa del reconocimiento que me dieron y espero no defraudarlas porque yo quiero seguir ayudando a más mujeres que han estado en drogas y han caído como yo”.