Prefieren el frío que 'salir' de EU

Ciudad Juárez- Apesar del frío y las dificultades que supone guarecer a la intemperie, las decenas de migrantes guatemaltecos que permanecen en el punto 46 de la frontera en Ciudad Juárez se resisten a ser trasladados a algún albergue, en espera de ingresar a Estados Unidos como solicitantes de asilo.Ayer, como casi todos los días, un elemento del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) se acercó a los viajeros para preguntarles si querían ir a la Casa del Migrante, institución que acoge a los viajeros que buscan entrar a Estados Unidos.“Hoy no, mañana sí”, contestaron entre risas los pocos que se veían ayer a unos metros de las compuertas. La mayoría, señalaron algunos, se quedó debajo de un pequeño puente, acostados para resguardarse del viento matutino.“En la mañana había hasta hielo, hoy (ayer), hace más frío”, contó otro tras atravesar el río para ir por víveres a territorio mexicano.De acuerdo con quienes permanecen desde hace cuatro días en el sitio, elementos de la Patrulla Fronteriza avisaron que ayer por la noche se abrirían las puertas que ahí permiten la entrada a través de la valla que delimita territorio estadounidense.Serían aproximadamente 30 migrantes los que podrían entrar para solicitar asilo en el país del norte, según los cálculos más esperanzadores de los centroamericanos.Además de preguntar si alguien requiere traslado, el agente de migración mexicana realiza el procedimiento de rutina al averiguar si hay enfermos o heridos entre el grupo, que ayer se apreciaba de aproximadamente 50 integrantes.“Ningún herido”, reportan del otro lado del río, donde esa noche se reportaron temperaturas de 7 grados centígrados.Antes del INM llegó un auto de la Cruz Roja Internacional. Con placas diplomáticas, el funcionario tiene por tarea facilitar la comunicación entre los migrantes y sus familias con un teléfono celular que de manera gratuita se pone a su disposición.Por tres minutos, detalla el funcionario de la Cruz Roja, se les permite hacer una llamada como parte de la labor humanitaria que se les brinda a los migrantes. La necesidad de comunicarse es imperiosa, según indican los propios viajeros; tener acceso a un celular gratuito, inmejorable oportunidad que, sin embargo, se rompe por la diplomacia y sus términos.“Yo no puedo cruzar el río porque estos son límites internacionales, tampoco puedo decirles que vengan, sería violar la ley”, recuerda el funcionario.El plan se replantea cuando un migrante regresa de lado mexicano para cruzar de nuevo el río hacia la valla norteamericana.“Si usted quiere llamar, aquí está este teléfono, puede hacer una llamada a sus familiares”, señala.“¿Tiene tarjeta principal?”, pregunta el viajero guatemalteco.“Sí, es gratis. Dígame el número y marcamos”, contesta el trabajador de la Cruz Roja.Luego empieza la conversación que dura solamente unos segundos porque la tecnología falla. Un nuevo intento logra el diálogo que consiste fundamentalmente en informar a la familia que la espera en la frontera va bien, que no hay sufrimiento y que los proyectos siguen en pie: migrar para obtener una vida mejor.Otro migrante más acepta la oferta de la llamada… el resto espera del otro lado, unos ven el río, otros se lavan la cara y pelo. Un valiente se olvida del frío y con barra de jabón en mano lava chamarra, cobija y playera. Por unos momentos, se le une otra lavandera que, sin más que agua, talla en una piedra la cobija con la que el día anterior tapaba a su hija.Transcurre así otro día de espera para los determinados a no abandonar su puesto a menos que sea para pedir asilo en Estados Unidos.Mientras, la Casa del Migrante sigue como el centro más importante de la ciudad para la recepción de los viajeros procedentes de todo el mundo. En total, informa el personal del albergue, hay 310 migrantes que van abandonando el lugar en grupos de 30 personas diarias, la cuota ofrecida por Estados Unidos como máximo de migrantes que entran cada día a aquel país. Sábado y domingo, informan, la cuota se reduce a la mitad.Tras la reja de entrada del albergue se forman muchos de los inquilinos que esperan les sea entregada una dotación de frituras. A la Casa del Migrante se acercan también voluntarios que donan cobijas y ropa nueva para la época invernal.A medida que ingresan los donativos, ingresan también nuevos migrantes. A mediodía, un grupo de cuatro guatemaltecos, dos de ellos menores de edad, llegó a la puerta del albergue para solicitar ayuda.El padre informa que llegó el día anterior a Juárez, después de un viaje de 10 días hecho en ‘rides’ por todo México.Muestra como prueba de que no puede vivir en Guatemala una uña completamente deshecha que deja ver trozos morados de carne.Eso, indica, es la marca que le dejaron los pandilleros cuando intentaron reclutar a su hijo como uno de sus integrantes.Al llegar a Ciudad Juárez, refirió el hombre, se dirigieron a la Catedral, donde le informaron que sería en la Casa del Migrante donde les podrían dar alojamiento. Mientras, la primera noche la pasaron ahí.La aspiración de la familia es la misma que la de miles de sus compatriotas: huir hacia Estados Unidos, ahí pedir asilo y obtener permiso para vivir y trabajar.El migrante sigue las instrucciones del guardia que le pide tocar el timbre, presentarse en el interfón y esperar.Una voz femenina le indica a él y sus tres acompañantes que son bienvenidos. El guardia le avisa que revisará la pequeña maleta que contiene todo el equipaje de los viajeros.Abiertas las puertas, el migrante y sus tres acompañantes tendrán dónde dormir y qué comer… sus compatriotas, los del río, esperarán a la intemperie, buscando refugio en el mismo desierto hasta que los norteamericanos cumplan su promesa de permitirles pasar.• Ayer había 310 extranjeros• Abandonan el lugar en grupos de 30 por día• Sábado y domingo la cuota se reduce a la mitad

