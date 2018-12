Ciudad Juárez- Entre hambre, frío y robos, el ‘sueño americano’ parece pesadilla para las decenas de migrantes apostados afuera de las compuertas del punto 46, en Ciudad Juárez, a un kilómetro del puente internacional Zaragoza.Tras viajes de entre 7 y 12 días, cerca de 50 migrantes provenientes de Guatemala se han acostumbrado ya a tener que cruzar las aguas del río Bravo para comprar víveres y aguantar la espera a temperaturas del invierno juarense.En grupos de tres a cuatro, hombres de todas las edades saben la rutina: quitarse los zapatos y calcetines, meterse al río, cruzarlo, salir, caminar en la arena para secarse, limpiarse con las manos y ponerse de nuevo el calzado. Algunos tienen dominado el truco de correr apenas calzados para entrar en calor.Para solicitar asilo, han pasado varias noches en una represa del río BravoJosé (nombre ficticio) llega al único puesto de comida que hay en las cercanías del entronque entre el bulevar Juan Pablo II y el Independencia: ‘Burritos Raquel’, un pequeño camión donde por 15 pesos se venden gorditas, burritos y refrescos.Acompañan a José otros cinco migrantes que se amontonan adentro del camión, donde se quita el frío al calor de las tortillas de harina recién hechas.Uno de ellos es Víctor, un muchacho de 16 años que no duda en decir que esta experiencia le ha puesto a prueba como nada antes.Una vez cruzada la frontera sur entre México y Guatemala, Víctor y sus compañeros tomaron un autobús desde Comitán, Chiapas, hasta Ciudad Juárez, en un viaje conseguido en Guatemala con un ‘pollero’ que a él le cobró 25 mil quetzales, poco más de 64 mil pesos mexicanos.A Víctor nadie le dijo que en esta época del año el desierto de Juárez ofrece temperaturas bajo cero, ni vientos gélidos que a la intemperie calan hasta los huesos. El termómetro bajó ayer hasta los 2 grados centígrados (35 Fahrenheit).Tampoco le dijeron que una vez llegando al kilómetro 20, a la entrada de la ciudad, tendría que pagar a un taxista para llevarlo hasta las compuertas del punto 46, donde ahora aguarda para entrar y buscar asilo en Estados Unidos, como miles de sus compatriotas a lo largo de la frontera mexicoamericana.Menos le advirtieron que sería asaltado por esos mismos taxistas que a él y sus compañeros les quitaron todo, dejándoles únicamente la ropa que traían puesta.—¿Sabe si nos van a traer el celular y la tarjeta?—, pregunta uno de los migrantes a la mujer que atiende el puesto de burritos.–Ahorita viene el patrón y les dice—, contesta ella.Con el arribo de los migrantes a ese punto –donde termina una parte de la urbanización de Juárez–, el dueño del camión se ha convertido en el hombre del momento, pues en su camioneta carga con paquetes de agua y galletas que les vende. También les lleva aparatos de telefonía, pollos y otros víveres a petición.“Mi familia en Guatemala no sabe nada de mí. Desde que llegué a la frontera no he podido comunicarme con ellos porque el celular que traía me lo quitaron los taxistas”, refiere un compañero de Víctor y José.Los demás asienten, agregando que el dinero que no alcanzaron a esconder también se los quitaron.‘Aguantar, hasta que nos dejen pasar’José tiene 46 años y una vida dedicada a la siembra de maíz, frijol y cardamomo en su parcela. Las arrugas en su cara y manos lo hacen parecer 10 años más viejo. Él pagó 50 mil quetzales (128 mil pesos) para cruzar a Estados Unidos y reunirse ahí con su hijo. Al gorro negro que cubre su cabeza le encomienda su viaje: “Dios te ama”, se lee.“A eso me aferro para aguantar hasta que nos dejen pasar”, cuenta José, a quien se le quiebra la voz cuando recuerda su tierra, Huehuetenango, Guatemala.“Unos ya se regresaron, no aguantaron. Se fueron con los de Migración para irse porque no pudieron más”, agrega otro de los migrantes que espera en el camión.Los guatemaltecos son parte de los cientos de migrantes que desde mediados de octubre comenzaron a llegar en grupos para apostarse a las afueras de los puentes y otras entradas internacionales con el propósito de pedir asilo en Estados Unidos.La escena se repite cada vez: esperar a la intemperie hasta que los viajeros son trasladados a la Casa del Migrante –el albergue desde el que se les manda por grupos cuando las autoridades migratorias estadounidenses aceptan a los solicitantes de asilo–, o bien, aguardar a que la Patrulla Fronteriza los detenga e ingresen a territorio norteamericano. A pesar de las recomendaciones del grupo Beta del Instituto Nacional de Migración para irse a la Casa del Migrante, este grupo de viajeros se resiste a abandonar su posición.Ayer, el sol de mediodía y la ausencia de viento invitaron a tres niños a romper con la monotonía de la espera y hacer lo que mejor les sale. Jugaron y se bañaron en las aguas del río que les marca el territorio al que después de tres días no han podido acceder.Además del chapuzón, los viajeros lavaron su ropa, que posaron en piedras para que el sol pudiera secarlas antes de la llegada de la próxima noche, donde la maleza permite hacer fogatas que son la única protección ante el frío.La única indicación que reciben los migrantes tras llegar a Juárez es que una vez llegados al punto deben correr hacia el lado americano y no regresar a tierras mexicanas, donde, dicen, pueden ser deportados. Por eso, pocos se aventuran a ir más allá del camión de burritos, que ante esta circunstancia hace un verdadero ‘agosto’.‘Evidencia carencias’La crisis generada en varios puntos de la frontera del norte de México por el arribo de miles de centroamericanos ha evidenciado las carencias de la política migratoria mexicana, considera el especialista Rodolfo Rubio.El académico del Colegio de Chihuahua señala que además de la insuficiencia de recursos destinados a la atención de migrantes, la falta de coordinación entre instancias de gobierno es notoria, donde quienes han sido verdaderos respondientes son las organizaciones de la sociedad civil y no las autoridades.El anuncio del Gobierno norteamericano de que se enviará a los migrantes que buscan asilo en ese país de regreso a México, mientras esperan se resuelvan las peticiones, es calificado por el especialista como un acuerdo “para establecer la buena relación entre los dos países, que llegaron a un consenso a partir del escenario internacional”.Sin embargo, recalca el investigador, el acuerdo viola los principios de derecho internacional, además de que pondrá todavía más a prueba la capacidad de México para atender a la oleada migrante.“El Gobierno mexicano debe dar recursos a quien realmente está atendiendo a los migrantes. Debe también asumir el compromiso de coordinarse para brindar la atención que se requiere”, indica.Dice que ante los abusos que sufren los migrantes en México, por ejemplo, las autoridades deben tener una política para castigar a quienes vulnerables por el viaje, son revictimizados en su camino.“En sentido estricto no están las autoridades cumpliendo con su deber”, apunta.Agrega que a la fecha los especialistas en migración no han logrado acordar si las oleadas de centroamericanos en la frontera del norte de México son un fenómeno esporádico o si bien se trata de una realidad que será común en ciudades como Juárez y Tijuana.Ante ello, recuerda, no queda más que aplicar las políticas públicas con recursos suficientes para evitar las condiciones a las que se enfrentan los migrantes en México. (Itzel Ramírez / El Diario)