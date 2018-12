Sigue Corral sin indemnizar a deudos de asesinados

Ciudad Juárez— Dos años después de asumir la gubernatura y casi nueve de ocurrida la masacre de Villas de Salvárcar, los deudos de las víctimas de ese episodio no han recibido la indemnización prometida por Javier Corral.De hecho, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas del Estado, al que asignaron 58 millones de pesos este año, no ha reparado el daño a ninguna víctima de la violencia.Al mantenerse ese recurso en el renglón de subejercicio, los fondos se programaron para el próximo año, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 discutido ayer en el Congreso del Estado.La titular del fideicomiso, Irma Villanueva Nájera, dijo que para acceder a los fondos, las víctimas tienen que cumplir con una serie de requisitos que tardan un tiempo indeterminado.Entre ellos está contar con un abogado o un asesor jurídico asignado por el fideicomiso; que haya una sentencia firme en el caso; que las víctimas pertenezcan al Registro Estatal de Víctimas, y que haya una declaración de insolvencia económica por parte de los sentenciados, explicó.Dijo que desde finales de agosto pasado se trabaja en integrar un peritaje psicosocial y recabar en un documento las afectaciones que sufrieron los deudos de esa masacre.Una vez elaborado ese documento, será remitido a un comité especial del fondo, que va a determinar los montos a entregarles. “No se trata sólo de emitir cheques”, dijo.Archivos periodísticos precisan que los familiares de las víctimas de la masacre buscan obtener entre uno y dos millones de pesos como reparación subsidiaria por parte del Estado.En total son 23 familias las afectadas por aquel ataque, registrado el 30 de enero de 2010 en la casa 1310 de la calle Villa del Portal, cuando un comando armado irrumpió en la vivienda en la que adolescentes celebraban una fiesta, y abrió fuego por más de dos minutos asesinando a 15 personas e hiriendo a otras 10.La funcionaria dijo que no hay una cantidad fija para entregarles, pues ese tema nunca se ha visto como tal.“La verdad no hemos tenido una respuesta, andamos con esa situación. Se han acercado pero no podemos confirmar nada hasta nuevo aviso”, señaló la semana pasada Luz María Dávila, madre de Rodrigo Cadena Ávila, asesinado en la masacre a los 17 años.Hasta ahora, lo único que se les ha entregado a los familiares de las víctimas es el oratorio que consta de un altar al fondo y 15 nichos en memoria de igual número de víctimas mortales, en la casa donde ocurrió el multihomicidio.El memorial fue parte de los compromisos hechos el 30 de enero de 2017 por Corral, que también ofreció la reparación del daño y la profundización de las indagatorias.Villanueva Nájera dijo que están en una situación similar otros seis casos en la entidad; dos de ellos en Parral, y cuatro en la zona sur del estado.Añadió que del presupuesto total, solamente se han utilizado 3.8 millones de pesos para gastos de casos emergentes presentados de abril a la fecha, cuando empezó a funcionar dicho fondo. (Javier Olmos)

