Viene gran problema para Juárez, dice Cabada

Ciudad Juárez- Dejar en las fronteras de México a los migrantes de otros países que llegan a pedir asilo político a los Estados Unidos ocasionará problemas a los gobiernos locales, anticipó Armando Cabada Alvídrez, alcalde de esta ciudad.Lo anterior luego de la determinación del Gobierno estadounidense de no permitir a estas personas permanecer en su país mientras esperan corte luego de la petición de asilo político.“Es una posición muy cómoda para las autoridades norteamericanas”, refirió el presidente municipal, quien puso sus esperanzas en el Gobierno federal para proporcionar asistencia a los migrantes que quedarían varados aquí.Ayer se hizo el anuncio oficial por la administración del presidente Donald Trump, en el sentido de que Estados Unidos podrá elegir enviar a territorio mexicano a solicitantes de asilo que esperan una cita ante un juez de migración estadounidense en la frontera, medida con la cual se permitiría al país vecino poner su crisis migratoria bajo control.Pero en ciudades como Juárez esa disposición traerá problemas que no se pueden enfrentar con el presupuesto propio, de acuerdo con el alcalde Cabada Alvídrez.“Antes Estados Unidos estaba obligado a recibirlos (a los migrantes) en sus centros de retención mientras se llevaba su proceso legal de asilo político; hoy están diciendo pues que sigue el proceso pero se pueden regresar a México, o sea, nos quieren mandar el problema de proveer de servicios, de todo lo que ocupa un ser humano cuando está en un lugar en el que no tiene su residencia”, expuso el alcalde.Agregó: “A mí me parece que los problemas nos los van a dejar de lado mexicano, sobre todo en las ciudades fronterizas”.Cabada se sostuvo en que para enfrentar lo que se avecina se espera que el Gobierno federal conceda los apoyos (económicos) necesarios, ya que es la única instancia que tendría el recurso para ello, según comentó.El comunicado oficial del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos emitido ayer cita: “Los extranjeros que quieren jugar con nuestro sistema para entrar a nuestro país ilegalmente ya no podrán desaparecer dentro de Estados Unidos donde evadían sus fechas ante la corte. En su lugar, ellos van a esperar la decisión de la corte de migración mientras estén en México”.

