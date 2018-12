Ciudad Juárez- Debido a los días festivos por Navidad y Año Nuevo oficinas y dependencias estatales y municipales suspenderán servicios y en algunos casos reducirán su horario laboral.Y a diferencia de la mayoría de las personas que festejan Navidad y la llegada del Año Nuevo en familia, los cuerpos de rescate de la ciudad no paran su labor de servicio a la comunidad que requiere del apoyo de emergencia.Dependencias estatales suspenderán actividades los días 25 de diciembre y el 1 de enero de 2019, de acuerdo con el calendario de días no laborales, mientras que los próximos lunes 24 y 31 del mismo mes trabajarán sólo hasta la 1 de la tarde, se dio a conocer.En el caso de las oficinas de Recaudación de Rentas y Licencias Digitales, que mantienen descuentos para la ciudadanía, funcionarán estos días en los horarios habituales, excluyendo los días inhábiles por ley, se informó.Lo mismo ocurrirá en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y la oficina central del Registro Civil, que atenderán con personal de guardia, en el primer caso por si se presentan reportes, y en el segundo para atender emergencias relacionadas con trámites de actas de nacimiento y defunciones.El Código Administrativo del Estado de Chihuahua en su artículo 94 y los artículos 56 y 58 de las Condiciones Generales de Trabajo del Hobierno del Estado de Chihua-hua y sus trabajadores, establece el derecho al período vacacional y los días inhábiles, indicó personal de Comunicación Social de Gobierno del Estado.Los servicios de hospitalización y urgencias médicas operarán en sus horarios normales“Esta información se da a conocer con el objetivo de que la ciudadanía tome las previsiones necesarias en la planeación de sus trámites en las diferentes dependencias de Gobierno del Estado”, se indica en un comunicado.Julio Cesar Brito, coordinador del Registro Civil, destacó que existen 10 puntos ubicados en centros comerciales principalmente, que cuentan con cajeros de expedición de actas de nacimiento y matrimonio y seguirán funcionando en los horarios regulares.Dependencias como la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Protección Civil e instituciones médicas de emergencias trabajarán de manera normal, las 24 horas del día, los siete días de la semana.En el sector salud, se precisó que los Centros de Salud Ahumada, Bella Vista, Galeana, Águilas de Zaragoza y CAPS Anapra, funcionan en horarios normales en turno matutino, vespertino y días festivos. Mientras que CESSA Colinas, Samalayuca, UMM Norte y Ahumada, Sendero y Práxedis, sólo en turno matutino.La consulta externa en los hospitales General, Infantil, de la Mujer se suspenden sólo el 25 de diciembre y 1de enero del 2019, se agregó.Asimismo, se dio a conocer que la oficina del Registro Público de la Propiedad tendrá personal de guardia del 24 de diciembre al 4 de enero, con atención regular a usuarios de 9:00 a 3 de la tarde.La Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte, la Comisión Estatal de Vivienda Suelo e Infraestructura (Coesvi) y el Departamento de Gobernación en la Zona Norte, así como la Subsecretaría de Desarrollo Rural, contarán con personal de guardia.En tanto, las oficinas municipales estarán cerradas el lunes 24 y el martes 25, con motivo de los festejos de Navidad.Por lo que los ciudadanos que deseen realizar un trámite ante el gobierno local deberán acudir hasta el miércoles 26 de diciembre.Lo anterior no aplica a las dependencias que por necesidad de servicio o por motivo de operación tengan que trabajar de forma regular.Estas áreas son la Secretaría de Seguridad Pública y las direcciones de Tránsito, Protección Civil, Bomberos y Rescate.Además, el servicio de recolección de basura se suspenderá el martes 25 de enero y el martes 1 de enero, es decir en la zona sur de la ciudad, donde el camión de PASA recoge la basura los martes, jueves y sábados, afirmó el vocero de la Dirección de Servicios Públicos, David Campos.Con motivo de las fiestas navideñas, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que los días martes 25 diciembre y martes primero de enero del 2019 los servicios de hospitalización y urgencias médicas operarán en sus horarios normales.Las tres unidades hospitalarias: Generales de Zona No 6 y 35 y el Regional No. 66, estarán activos durante los días festivos, al igual que los módulos de Atención Médica Continua en las Unidades de Medicina Familiar (UMF).Sólo las guarderías, oficinas administrativas (subdelegaciones), Centro de Seguridad Social (CSS), consulta externa de las UMF y áreas de especialidades suspenderán labores durante los días señalados, dio a conocer el IMSS, a través de su área de comunicación social que reactivó sus servicios de difusión.Hasta el siete de enero, debido al período vacacional, la subdelegación local de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspenderá audiencias administrativas de conciliación, informó Daniel Álvarez Calderón, subdelegado en Juárez de la dependencia.En entrevista, el funcionario indicó que la suspensión iniciada desde ayer no significa que las oficinas de la subdelegación estarán cerradas a la atención ciudadana.“Nada más se suspenden las audiencias pero vamos a estar recibiendo quejas y denuncias aquí en la subdelegación y brindando normalmente el servicio a los consumidores en el mismo horario, de 8:30 de la mañana a 15:30 de la tarde”, dijo Álvarez Calderón.La Fiscalía General del Estado, la Unidad de Protección Civil e instituciones médicas de emergencias, trabajarán de manera normal así como Bomberos, Departamento de Rescate, Tránsito Municipal y Seguridad Pública, ya que en estas fechas se suspende vacaciones al personal para que apoyen a la ciudadanía en esta época del año. (J. Olmos /S. Castro/L. Sosa/A. Vargas/ El Diario)• Recaudación de Rentas• Licencias Digitales• JMAS• Oficina central del Registro Civil (Atenderán con personal de guardia)• Oficinas del Municipio• Profeco• Fiscalía General del Estado• Unidad de Protección Civil• Instituciones médicas de emergencias• IMSS• Bomberos• Departamento de Rescate• Tránsito Municipal• Seguridad Pública

