Ciudad Juárez- Con una temperatura mínima de 7 grados centígrados (45 grados Fahrenheit), ayer se registró el fenómeno astronómico conocido como solsticio, que marca el término del otoño y el inicio del invierno, reportaron servicios metereológicos de la región.El evento se registró a las 15:22 horas locales e implica que se registró la noche más larga del 2018 en el hemisferio norte, así como la más corta en el hemisferio sur, donde entró el verano, reportaron los informantes.Durante el día de ayer el sol alcanzó su punto más al sur del año, debido a esa circunstancia se presentó el período más corto de luz solar y la noche más larga del 2018.Las mismas fuentes establecen que el invierno terminará el próximo 20 de marzo del 2019, cuando también entrará la primavera y se registrará el fenómeno astronómico del equinoccio, que implica que será el día más largo del siguiente año.Los servicios metereológicos informan que para un día como ayer, la temperatura baja normal es de cero grados Centígrados (32 F), mientras que la alta normal es de 13 C, pero este viernes fue de 19 C (67 F).Aunque las temperaturas frías no son extremas todavía, personal de la Dirección de Protección Civil del Municipio pidió a los ciudadanos no “bajar la guardia” con relación al uso de aparatos generadores de calor.El director de la dependencia, Efrén Matamoros Barraza, llamó la atención hacia los cambios climáticos, a los que pidió estar alerta.El funcionario recomendó a los ciudadanos continuar con las medidas de seguridad durante el uso de calentones.Recordó que es importante abrir una o dos ventanas de la vivienda mientras los aparatos estén encendidos, deben permanecer con una apertura de entre 10 a 15 centímetros para que se ventile el ambiente interior.Además recomendó alejar los calentones de muebles y ventanas para evitar que el fuego alcance las cobijas o cortinas, así como apagarlos antes de irse a dormir.Otra sugerencia que consideró importante es evitar instalar los cilindros de gas dentro de las viviendas, utilizar regulador para conectar el calentón al cilindro de gas y verificar que la esprea sea la adecuada.Matamoros Barraza pidió a la ciudadanía revisar que las líneas que surten a sus calentones de combustible no tengan fugas, utilizar mangueras flexibles de neopreno o líneas de cobre para los aparatos tradicionales y evitar usar estufas o anafres para calentar las habitaciones.En la ciudad ya se registró la muerte de dos personas a causa de la inhalación de monóxido de carbono, ambas fallecieron la madrugada del pasado 15 de diciembre en el interior de su casa, ubicada en el fraccionamiento El Mezquital.

