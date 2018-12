Comparecen ante tribunal por violencia familiar

Ciudad Juárez- Dos hombres que presuntamente ejercieron violencia familiar en contra de parientes fueron detenidos y puestos a disposición de diversos tribunales de Control.Uno de los sospechosos, Efrén Isaac Madrid Perales amenazó de muerte, encerró y le quitó el dinero a su abuelita de 73 años de edad.El otro acusado, Daniel Roldán Juárez, amenazó a su madre de muerte además de usar un cuchillo para destruir los muebles.Ayer Madrid Perales fue trasladado a la sexta sala de la “Ciudad Judicial” ante el juez de Control Alejandro Muñoz González, para que un agente del Ministerio Público (MP) expusiera los datos de prueba reunidos en contra de él y que forman parte de la orden de aprehensión que se cumplimentó en su perjuicio.El fiscal señaló que el pasado 5 de noviembre Madrid golpeó a su madre además tomó sus pertenencias y se las aventó al exterior de la casa y agarró unos cerillos para advertirle que iba a quemarle la ropa y si quería la iba a quemar a ella también; luego empezó a gritarle una serie de insultos y la corrió de su propia casa junto con la hermana de él.La víctima fue encerrada en la vivienda y Madrid Perales al parecer le quitó el dinero para ir a comprar droga. La afectada se presentó a interponer la denuncia penal hasta el pasado 16 de noviembre.Ayer el juez le impuso a Efrén Isaac Madrid la medida cautelar de prisión preventiva porque no cuenta un domicilio para que le lleguen las notificaciones judiciales, él y su novia vivían en la casa de la víctima y ante las amenazas de muerte el MP determinó que él representa un riesgo para la víctima.El representante social también señaló que en varias ocasiones Efrén, de 18 años, quedó a cargo de la víctima luego de que su padre lo rechazó y de que la madre murió, fue detenido cuando era menor de edad y la abuelita dijo tenerle miedo.Mientras que Daniel Roldán Juárez fue arrestado en una casa ubicada en la colonia Lucio Blanco.Presuntamente él le mencionó a su hijo que iban a pasar una noche como la anterior cuando amagó a su madre Emma Juárez Reyes con un cuchillo. Al escuchar esto, la ofendida se salió por un momento del inmueble y al regresar Daniel la amenazó con un cuchillo comenzó a picar los muebles y a raspar un calentón.La víctima escuchó que su nieto le dijo que afuera estaban unos policías, quienes procedieron con la detención.ría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) quienes le dijeron que habían recibido un reporte de una riña familiar en proceso y le preguntaron qué pasaba. Ella les contó lo sucedido y en respuesta los elementos procedieron a la detención.El pasado 20 de noviembre Roldán también fue detenido por agredir a su madre y se aprobó su libertad bajo las condiciones de que recibiera terapia psicológica, pagara la reparación del daño y no molestara a la víctima.Ayer la jueza Brisa Yadira Meraz Mendoza le impuso la prisión preventiva a Roldán al considerar que no desea someterle al proceso penal y se quedó sin arraigo pues no tiene un domicilio fijó ya que de regresar a la casa de la calle Asfódelo se pone en riesgo la integridad de la víctima.

