Ciudad Juárez- Mientras Santa ya está listo y con juguetes en mano, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajan desde ayer en acondicionar el espacio para recibir a miles de niños en la 79 entrega de juguetes, el próximo lunes 24 de diciembre en el parque Desarrollo Integral de la Familia (DIF).El teniente y organizador del evento, Fernando Vázquez Montelongo, explicó que en años anteriores las personas acudían al sitio con días de anticipación a fin de ser las primeras en solicitar un juguete que generalmente se da a elegir entre bicicletas o juguetes nuevos grandes.“Es algo que no podemos evitar, realmente nosotros explicamos a la comunidad que no es necesario que estén un día antes pero no podemos evitarlo. Ya estamos preparados por si llega la gente (un día antes), ya hay carpas y hemos recibido mucho apoyo de la gente que lleva alimentos, entonces estamos listos ese día para tenerlos en una condición buena”, dijo.Ayer a temprana hora se observó que algunas carpas fueron colocadas frente al parque adaptado como la Villita Navideña, mientras que los bomberos comenzaron la distribución de los artículos en cuatro tráileres y la designación de lugares para que la entrega de juguetes sea como se tiene previsto.Además de estos preparativos ayer también recibieron la donación de más de 6 mil juguetes por parte de la Dirección de Comercio y un conjunto de comerciantes que se unieron a la causa.La semana pasada la preocupación se hizo presente luego de ver que faltaban juguetes para lograr las 15 mil bolsas que su pusieron como meta para este año, pero tras la solidaridad de la ciudadanía, informó que ayer se contaba con 12 mil bolsas y queda pendiente agregar la última donación, con lo que estimó se rebasará el objetivo.“No deja uno de sentir preocupación, aunque sabemos que no depende de nosotros al 100 por ciento, es importante que todos los niños se lleven un juguete en sus manos”, explicó.Vázquez Montelongo agredeció la solidaridad de los fronterizos que harán que miles de niños reciban un presente esta Navidad. “Agradecemos a la comunidad porque ha hecho posible esto”, externó.Finalmente expuso que con este apoyo, los elementos se dividirán para continuar el empaquetado durante toda la noche, a fin de tener todo listo para la víspera de Navidad. (Abril Salgado / El Diario)

