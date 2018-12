Ciudad Juárez- El Gobierno mexicano dará atención a los migrantes, incluso con visas de trabajo, mientras esperan se complete su proceso de solicitud de asilo político en Estados Unidos, confirmó la secretaria del Trabajo y Previsión Social federal, Luisa Alcalde Luján.“Estaremos colaborando a través del Servicio Nacional de Empleo con áreas de migración y derechos humanos para armar planes transversales que permitan dar atención, incluso laboral, a los migrantes que se mantengan en nuestro país”, dijo ayer en su visita a esta ciudad.En tanto que el subsecretario de Gobierno estatal, Mario Dena Torres, informó que varias áreas del Gobierno del Estado se reúnen para definir un plan de trabajo con el fin de atender a unos mil 500 migrantes que pudieran ser regresados a Juárez durante las próximas semanas para esperar desde aquí el trámite de asilo político.El pasado jueves se dio a conocer que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos obligará a los solicitantes de asilo en la frontera a regresar a México y esperar en ese país mientras sus peticiones son procesadas, lo cual puede tomar meses o años.El Gobierno mexicano dijo que se adoptaría la medida humanitaria de forma temporal.Luisa Alcalde Luján dijo ayer que el plan de atención se aplicaría a principios de enero próximo, pero un anuncio formal desde la Presidencia de la República se daría el próximo 24 de diciembre.A su vez, Dena Torres recalcó que la medida provocará cambios en la asignación de recursos en diferentes áreas de la administración estatal.“Estamos en una etapa de análisis para estimar los recursos necesarios para atender mas o menos a mil 500 migrantes en los Centros Comunitarios del Estado”, expresó.Añadió que habrá recortes en varias dependencias estatales para redirigir recursos a la Secretaría de Desarrollo Social para la atención a migrantes.“Con esta medida queremos ser solidarios, pero no queremos motivar a que más migrantes sigan llegando a la ciudad”, señaló el funcionario estatal.El presidente municipal, Armando Cabada, declaró ayer que están listos para habilitar albergues y recibir a los migrantes, pero señaló que necesitan que el Gobierno federal les destine presupuesto.“Tenemos 12 gimnasios para recibir ahí a los migrantes, pero el problema es que no tenemos recursos para atenderlos. Podemos darles un espacio dónde dormir, colchonetas, baños para que se asean, pero hasta ahí podemos llegar”, expresó.Señaló que espera que con la decisión del Gobierno federal de otorgar visas para permanecer en el país e incluso de trabajo a los migrantes también se prevea los recursos que se van a necesitar para atenderlos.“Antes estaban obligados los norteamericanos a recibirlos en su centro de detención en tanto que un juez no determinara si eran viables de recibir asilo político o no, aunque a la gran mayoría se los negaban, pero los atendían allá y los mantenían allá, pero ahora el problema es que los quieren mandar a México a las ciudades fronterizas”, dijo.El alcalde mencionó que afortunadamente Juárez no tiene el problema de Mexicali o Tijuana, pero de cualquier forma sigue representando un riesgo para esta ciudad fronteriza.Las nuevas reglas aplicarán a los migrantes que piden ayuda humanitaria y protección en puertos fronterizos –como los puentes internacionales– y a quienes entraron de manera ilegal a Estados Unidos. Las medidas buscan “poner bajo control” el flujo de migrantes centroamericanos: en la actualidad hay más de 750 mil casos pendientes de asilo en cortes federales. (Pável Juárez, con información de Salvador Castro / El Diario)

