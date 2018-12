Ciudad Juárez- Luego de que ayer se anunció que México aceptó dar refugio a extranjeros que soliciten asilo en los Estados Unidos mientras su trámite sea liberado, las representaciones del Gobierno Federal en Juárez reportaron no haber recibido información para la operación de la iniciativa.La Delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Juárez no tiene información de cómo se llevará a cabo el resguardo de los migrantes una vez que sean devueltos a la ciudad en espera de que autoridades migratorias estadounidenses acepten o no el trámite de asilo, informó el vocero de la dependencia Luis Carlos Cano.“No tenemos información del caso ni sabemos cómo se dará”, comentó el funcionario.Por su parte el delegado estatal del Gobierno Federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, dijo no conocer detalles de la forma en que se “devolvería” a territorio nacional a los migrantes que buscan el asilo político ni en qué lugares podrían ser refugiados mientras dure el trámite, “en el ámbito del que soy responsable no tenemos conocimiento de ningún acuerdo, a menos que exista uno entre ambos países y no hayamos sido informados”, dijo.Ayer el Gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permitió a Estados Unidos “devolver” extranjeros a México para que esperen en este país durante el trámite de petición de asilo. Es la primera vez que un Gobierno mexicano acepta la estancia de extranjeros que solicitan asilo en Estados Unidos.De acuerdo con un comunicado de prensa de la SRE, se autorizará, por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos que hayan ingresado a ese país por un puerto de entrada o que hayan sido aprehendidas entre puertos de entrada, hayan sido entrevistadas por las autoridades de control migratoria de ese país y hayan recibido un citatorio para presentarse ante un juez migratorio.

