Batallan profesionistas para conseguir trabajo

Ciudad Juárez— A cuatro años de haber concluido la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y poco después de terminar un posgrado en el Centro de Investigación Científica de Estudios Superiores de Ensenada, Marissa Pólito tiene que registrarse en una bolsa de trabajo a la espera de una vacante ante la dificultad de conseguir un empleo en esta ciudad.Para ella, a sus 28 años, ha sido difícil conseguir un trabajo como bióloga debido a la falta de experiencia en campo, refiere.Datos de la Unidad Regional Juárez del Servicio Nacional de Empleo (SNE) indican que en el año, mil 928 profesionistas juarenses se registraron en esta bolsa debido a que por una u otra razón han batallado para colocarse en el mercado laboral en esta frontera. De ellos, indicó Margarita Ortega, titular de la dependencia, mil 875 tienen licenciatura, 51 maestría y 2 poseen un título de doctorado.Sin embargo, según las cifras proporcionadas, sólo 149 lograron posicionarse en una empresa.Ortega consideró que el número de aceptados en los empleos es muy bajo, aunque señaló: “El alcance que nosotros tenemos no es lo suficiente para dar una cifra que pueda reflejar una realidad”.El panorama profesional por estados que se encuentra en el sitio observatoriolaboral.gob.mx de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) indica que en Chihuahua hay 262 mil 796 profesionistas ocupados, con un salario promedio mensual de 14 mil 366 pesos; el 53.9 de ellos son hombres, mientras el 46.1, mujeres.El último informe de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral para diciembre de 2018 indica que el país tiene un millón 934 mil 278 desempleados. El informe indica que el 29 por ciento tiene una educación superior, mientras que el 19 por ciento medio superior, el 36 por ciento secundaria, mientras que el 1 por ciento sin algún tipo de instrucción.A decir de Pólito, quien dejó su currículum el martes en las oficinas del SNE ubicadas en el eje vial Juan Gabriel, actualmente son pocas las empresas que están contratando con sueldos de acuerdo con las expectativas de su perfil profesional.“Es difícil encontrar un trabajo como biólogo; en el IMSS o en los laboratorios químicos los estudiantes de la UACJ acaparan todas las áreas pero en nivel licenciatura. Dejé mi currículum en algunas maquilas pero todavía no me hablan, es difícil que te contraten sin experiencia”.“No bajaría mis expectativas por menos de 10 mil pesos al mes”, agregó.Ortega consideró que el servicio que ofrece la dependencia estuvo descuidado años atrás.“Las empresas nos comentan que sí están dando prioridad al crecimiento dentro de la misma compañía. También ha sido una manera de la cual han podido cubrir esas vacantes de profesionistas”, subrayó.Apuntó que hay muchas maquiladoras que incluso están firmando convenios para que haya prácticas profesionales ya casi al final de las carreras de los estudiantes, “y ahí el mercado laboral está sacando a los profesionistas que requieren en sus lugares de trabajo”.

