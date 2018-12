Amaga sector Salud con paro de labores

Ciudad Juárez— Empleados del sector salud en Ciudad Juárez advirtieron ayer que de no ser pagados los bonos que les adeudan, por la cantidad de hasta 15 mil pesos, para el próximo lunes 24 realizarán un paro de labores.Manuel Vega, uno de los trabajadores inconformes, expuso que los líderes sindicales del Instituto Chihuahuense de la Salud buscaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.Confían que a través de Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado del Gobierno Federal en el estado de Chihuahua, se logre obtener el recurso económico y esté disponible para Navidad.“De aquí a el lunes no vamos a realizar protestas en espera de que la Federación resuelva esta situación, de lo contrario se hará un paro total de labores” advirtió Manuel Vega, uno de los trabajadores inconformes.Al menos unos cien empleados participaron por dos días consecutivos en las manifestaciones públicas que propiciaron el cierre de varias avenidas.Preocupados por el atraso en el pago de noviembre que se debió reflejar el pasado 15 de diciembre y la supuesta reducción al presupuesto para el 2019, ayer directores de estancias infantiles en la ciudad se manifestaron en el Puente Internacional Santa Fe para exigir una respuesta del Gobierno Federal.Claudia Contreras, dueña de una estancia infantil desde hace 10 años, expuso que hay 82 estancias en la ciudad con esta problemática de no ver reflejado el subsidio correspondiente y no sólo es aquí, sino también se presenta esta situación a nivel nacional.Narró que pese a acudir por información “solamente nos mencionan que hay ambiente controlado de la Secretaría de Hacienda, y mientras no libere Hacienda pues no, y cuando uno va a Hacienda dicen que no, que ellos no tienen absolutamente nada”, dijo.Y explicó “el costo que recibimos es responsabilidad compartida, el gobierno aporta una parte y los papás aportan otra, en dado caso que se reduzcan los presupuestos, significa que el papá tendría que pagar la otra parte que gobierno nos está quitando, los papás no pudieran pagar”.La afectada señaló que este viernes se aprueba el presupuesto para el próximo año, pero se han mostrado cantidades en las podría tener una reducción del 50 por ciento, por lo cual decidieron realizar la manifestación en todo el país para pedir que sea reconsiderado este recorte.