Se reunen trabajadores de salud en Jurisdicción Sanitaria II

Ciudad Juárez— Un grupo de trabajadores del sector salud se encuentran reunidos esta tarde en el exterior del edificio de la Jurisdicción Sanitaria II en espera de que se les informe del resultado de la reunión para saber si se les pagarán las prestaciones que están exigiendo o tomarán otro tipo de acciones.Simultáneamente, el Gobierno del Estado a través de un comunicado de prensa dio a conocer que a pesar de no contar con suficiencia presupuestal debido a que el Gobierno Federal no emitió el recurso para el total de los trabajadores, se hicieron las gestiones necesarias para cubrir con recurso estatal dicho pago.Derivado de la disponibilidad de recurso y de los procesos a seguir, el estado estaría en posibilidad de entregar ambos beneficios durante el mes de enero, señala el documento.Mientras tanto los empleados que se encuentran en la Jurisdicción Sanitaria 11 informaron que se encuentran en espera de que finalice la reunión para saber si les van a pagar las prestaciones pendientes.Manuel Vega dijo que les informaron que se les va a depositar mañana el bono sexenal y la segunda parte del aguinaldo, además se iba a gestionar para que se les pague el bono de fin de año para el día lunes.Señaló que si no se dan los pagos tomarían otras medidas para exigir ese derecho que les corresponde.El gobierno del Estado a través de un comunicado de prensa señaló que es importante destacar que las reglas de operación establecen que la entrega del bono así como de los vales de despensa debe realizarse por medio de tarjetas de dinero electrónico o vales de papel, para lo cual debe seguirse un proceso de licitación.“Las autoridades reconocen y refrendan su compromiso con las y los trabajadores al servicio de la salud por la excelente labor que realizan todos los días del año”, señala.

