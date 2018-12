Ciudad Juárez- El Cabildo otorgó por segunda ocasión aprobación a la empresa Aryve para la creación de tres conjuntos habitacionales en régimen de condominio, denominados La Enramada.La constructora es la que falsificó documentos de factibilidad del agua para la construcción de los tres complejos, debido a ello anoche se aprobó dejar sin efecto la cancelación que el Ayuntamiento había aprobado anteriormente.La síndica Leticia Ortega y los ediles de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN) se manifestaron en contra debido al antecedente de la empresa, y porque los desarrollos se construirán en una zona alejada del centro de la ciudad.Además, porque se edificarán en régimen de condominio, lo que implica que los habitantes deberán pagar por los servicios públicos de los desarrollos, tales como descomposturas en el alumbrado público.Así como el mantenimiento de parques, calles y banquetas.En este punto de acuerdo participó la ciudadana Claudia Arreola, de la Red de Vecinos, quien solicitó aprobar los condominios al menos hasta que se resuelva la denuncia penal que interpuso la Secretaría del Ayuntamiento por la falsificación de documentos.“No hay que dejar a esas constructoras que se salgan con la suya, y no se puede hacer más pobres a los pobres”, manifestó.La directora de Desarrollo Urbano, Lili Ana Méndez Rentería, aseguró que la constructora ya cumplió con todos los requisitos, existe factibilidad de agua certificada por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), y la ley no contempla que se le revoque el permiso por haber presentado anteriormente documentación falsa.Dijo que con esos desarrollos no se iba a generar dispersión, ya que dijo en esa zona ya habitan 400 mil juarenses.El punto de acuerdo se puso a votación y fue aprobado con 16 votos a favor y seis en contra de los dos ediles del PAN, los dos de Morena, por Laura Yanely Rodríguez del Partido Verde Ecologista y por el independiente José Ávila Cuc.El 12 de julio pasado el Ayuntamiento canceló el permiso que se había otorgado en la sesión ordinaria número 77 para construir los condominios La Enramada, debido a que la empresa Aryve presentó documentos falsos de la factibilidad de suministro de agua potable para los desarrollos.Aparte la Secretaría del Ayuntamiento presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado, la cual está en proceso, se informó.La directora de Desarrollo Urbano dijo que a pesar de que el Cabildo dejó sin efectos el permiso de construcción por haber presentado documentos oficiales falsos, “la ley no prohíbe a ese particular tratar de corregir el error”.Antes, el 21 de junio del 2018, el Cabildo aprobó esos desarrollos por mayoría.Los tres conjuntos habitacionales se encuentran en avenida San Isidro y Paseo del Sur, y en Lote Bravo y Paseo del Sur, al suroriente de la ciudad.El proyecto original contempla la construcción de 87 casas en el suroriente de la ciudad.Inicialmente, y con un avance general del 50 por ciento de los tres desarrollos habitacionales, la obra fue clausurada el 9 de abril de este año porque la empresa inició la construcción sin permiso del Ayuntamiento.Posteriormente el asunto fue revisado en la comisión Revisora de Fraccionamientos y el 14 de junio se aprobó la construcción.Después de eso el dictamen se subió a Cabildo y se ratificó por mayoría.Por haber iniciado la obra anteriormente sin permiso se le multó con 30 mil 687 pesos, afirmó la titular de la dependencia, Lili Ana Méndez Rentería.Además, el Cabildo aprobó anoche en sesión ordinaria exhortar al Gobierno del Estado para que se mejore el transporte público en el Valle de Juárez.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.