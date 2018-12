Alegran la Navidad con mininacimientos

Ciudad Juárez— Un accidente automovilístico en el que perdió a su padre lo convirtió en ateo, sin embargo la Navidad le recuerda la bondad que hay en el ser humano.Esto condujo a Antonino Rocharte a la creación de un nacimiento elaborado con cáscara de nuez de castilla, pistacho, rabillo de chile y clavos de olor.Dese que cursó el preescolar, Antonino desarrolló el gusto y las habilidades por las artes plásticas, en la secundaria se inclinó por la música y le gustó escribir, más tarde se dedicó a dar clases como maestro de artes en diferentes escuelas de la ciudad, abarcando todos los niveles educativos.Pese a su educación católica, para Antonino la Navidad tiene un significado distinto.“La Navidad sí me gusta, porque yo crecí en el catolicismo y en todas las religiones tiene esa época de luz, del renacer en el hombre, los colores, los amigos y las buenas comidas”.Actualmente Antonino está jubilado y junto a su esposa Elvia Natera, creyente de Dios, realiza los micronacimientos de material orgánico.Hace un mes la familia se encontraba almorzando y tenía en la mesa unas nueces y unos chiles y al observar la comida, empezó a ver la forma a la nuez y en el rabillo del chile una figura de José y María, así que en su mente armó el nacimiento.La parte de abajo del rabillo se convirtió en rey mago, y la parte cáliz –de donde se arranca el fruto– en la capa de la figura.En las cáscaras de pistacho vio el pesebre, en un clavo de olor imaginó al Niño Dios, y finalmente, una cáscara de nuez dio forma al hogar de la Sagrada Familia de Nazaret.Las representaciones de María y José fueron decoradas con pintura acrílica, y para las de los Reyes Magos utilizó diamantina fijada con resistol; las cáscaras fueron unidas con silicón.La idea surgió de Antonino, pero su esposa también le ayudó para elaborar los nacimientos y los nietos de ella a pintar las figuras.En un principio fueron 50 las piezas que la pareja regaló de manera personal a sus amigos, posteriormente realizaron otras 30 debido a que les gustaron demasiado.Antonino pensó en regalar 100 micronacimientos y agregarles un poema escrito por su esposa, pero en esa ocasión decidieron llevarlos a algunos hospitales de la ciudad.Como artista a Antonino le interesaba que su obra tuviera un significado más profundo, así que buscó la relación que tenía el nacimiento elaborado con la materia prima.“Yo podría vivir encerrado en un cáscara de nuez y considerarme el rey del espacio infinito, esta frase de Hamlet –obra de William Shakespeare– me acompaña muy bien al nacimiento porque lo que está adentro es un rey del espacio infinito, y esto le da soporte a mi trabajo”, manifestó Antonino.“Puse a un niño en el nacimiento porque los antiguos consideraban que el clavo representaba a un niño que lo sembraban y florecía”, agregó el entrevistado.“Los pedúnculos y el cáliz del chile mirasol, el nombre mirasol significa mirando al sol en español, y describe la forma en que estos pimientos crecen en la planta como fruto y flor en la cual se une el tallo a la planta a través de un pedúnculo que remata en el cáliz que lo abraza, y sostiene y protege (…) el chile mirasol se busca al sol, o sea seguidores de la luz, y lo que tenemos en el nacimiento es tres Reyes Magos con un cáliz en la parte de abajo, y María y José pedúnculos que están protegiendo al sol, que es el Niño Dios, que es un clavo”, explicó Antonino.Aunque el entrevistado dijo que continúa siendo ateo, no le deja de sorprender que sin saber el significado que tenía cada elemento lo utilizó en sus creaciones, así que prosiguió en busca del significado de su materia prima.“El pistacho tiene que conservar su cáscara porque si la pierde, también se va el sabor y la esencia, entonces tenemos que el que está sosteniendo al clavo de olor, o la esencia de un niño, y es la cáscara de un pistacho la que lo protege”, refirió Antonino.“No deja de sorprenderme que todos los caminos de todos los elementos que hice yo, el nacimiento me está llevando hacia la luz de algo que hice mío”, manifestó Antonino.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.