Ciudad Juárez— Con el objetivo de prevenir accidentes en las calles una vez que comenzó el descanso oficial de fin de año en las escuelas del sistema básico en la ciudad, personal de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) instrumentó campaña Vacaciones Seguras.A través de la actividad se dará información a los padres de familia para evitar cualquier incidente que involucre a los menores de edad.A través de un comunicado, personal de la dependencia local dio a conocer que este operativo se realiza en conjunto con otro de seguridad vial instrumentado por la temporada navideña, acción que comenzó a finales de noviembre para tratar de que en las vialidades no se formen aglomeraciones ni ocurran accidentes.El director general de la corporación, Sergio Almaraz Ortiz, comentó que el objetivo de ambos programas es salvaguardar a todos los ciudadanos y visitantes que llegan a la frontera durante la temporada vacacional.La campaña de Vacaciones Seguras inició ayer en un mercado popular asentado en la colonia Carlos Chavira, al suroriente de la ciudad, donde elementos de la corporación repartió 500 hojas para colorear que, a la vez, contiene información importante de seguridad vial para resguardar a los infantes y adolescentes.Entre los puntos que se difundan en el material incluye medidas como que los menores de edad deben ir por la calle siempre acompañados de un adulto, que al viajar en un vehículo deben sentarse en una silla de retención infantil y la noción de que las bicicletas son para uso exclusivo en banquetas y parques, no en las calles.Durante el período vacacional, se agrega en el documento, empleados de Tránsito continuará con diversas actividades de prevención por diferentes los sectores de la ciudad en busca de que no se registren accidentes.El calendario escolar autorizado por autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el descanso de Navidad y Año Nuevo comenzará el 20 de diciembre y terminará el viernes 4 de enero del 2019, por lo que la actividad escolar debe reanudarse el lunes siguiente.• Menores de edad deben ir por la calle siempre acompañados de un adulto• Al viajar en un vehículo deben sentarse en una silla de retención infantil• Las bicicletas son para uso exclusivo en banquetas y parques, no en las calles

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.