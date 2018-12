Liberan a acusada de matar a octogenaria

Ciudad Juárez— Una resolución dividida y con perspectiva de género dictó un Tribunal de Control en relación a los hermanos detenidos como presuntos responsables del asesinar de una mujer de 82 años de edad.El juez Lorenzo Villar Chavarría vinculó a proceso penal a Héctor Mauricio Aguilar y ordenó la libertad de Olga Patricia, al concluir que no hay datos de prueba para presumir que ella tuvo alguna participación en el crimen e inhumación clandestina de Olma Sánchez Domínguez.La víctima fue asesinada en el período comprendido del 29 de noviembre al pasado 6 de diciembre, el lapso se determinó al practicar la necrocirugía al cuerpo que se recuperó del patio de una casa ubicada en la calle Belisario Domínguez número 1509 de la colonia Obrera, donde la víctima vivía.Sánchez fue asfixiada, le taparon las vías respiratorias con cinta canela además la ataron de pies y manos, de acuerdo con los datos recabados por el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de género y que fueron expuestos al juez Villar.Ayer el resolutor le dio valor a las declaraciones rendidas por varios inquilinos de Sánchez y por el sobrino de la víctima.Los primeros afirmaron haber visto a Héctor Mauricio Aguilar y a otro hombre identificado como Ricardo González Moreno cobrando las rentas de diversas propiedades de Olga Sánchez así como saqueando un garaje que la víctima utilizaba como bodega, del cual sustrajeron muebles, rejas y ventanas después de forzar unas cerraduras, y también los vieron abordo de una troca de ella.El sobrino de la víctima, Luis García, indicó haberlos encontrado en la casa de su tía esculcando y con las tarjetas de ahorro ya colocadas sobre un mueble. Además declaró que al preguntarles dónde estaba su tía, los hombres se mostraron muy nerviosos y Ricardo González Moreno, quien era la persona contratada por la hoy occisa, respondió que Olga se encontraba en la ciudad de Chihuahua. Pero el familiar ya tenía conocimiento que su tía no había llegado a esa urbe y al ver una losa de cemento en el patio decidió tomarle dos fotografías.Con los datos aportados por García, se solicitó y obtuvo la orden de cateo para la casa de la calle Belisario Domínguez.Ayer el juez consideró que se trata de un crimen calificado que debe ser juzgado con perspectiva de género dado que en Ciudad Juárez se ejerce una violencia en contra de este género que prácticamente está enraizado y es parte de la cultura.El resolutor también dijo que se deben analizar las circunstancias particulares de la víctima, como la edad, el hecho de que vivía sola y contrataba hombres para que trabajaran rentando sus propiedades. Lo que la colocó en una situación de vulnerabilidad.“No se formuló imputación por un feminicidio. Sin embargo, este juzgador considera que es un homicidio en contra de una mujer y debe atenderse a lo que dispone la Convención Belém do Pará que prevé en su Artículo 1 que debe entenderse como violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico”, señaló el juez.

