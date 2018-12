Caen supuestos autores de incendio de bar

Ciudad Juárez— Luego de intentar asesinar a un hombre la noche del miércoles en el estacionamiento del centro comercial Gran Patio Zaragoza, dos hombres fueron detenidos por policías municipales y tras inspeccionar los teléfonos celulares que traían consigo se les encontraron videos del incendio al bar La Bodeguita, que según el fiscal, Jorge Nava López, los compromete como probables participes de ese incidente.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que uno de los detenidos fue herido de bala por la policía municipal luego de que dispararon contra oficiales en una persecución.Tras el aviso a las corporaciones del atentado contra un particular en el estacionamiento del mencionado centro comercial ubicado en el bulevar Zaragoza y Oscar Flores se tuvo conocimiento de que los responsables huyeron en un auto Gran Prix color negro.El auto fue ubicado en pocos minutos en el cruce de las calles Roma y Pradera de los Oasis, de la colonia Pradera de los Oasis, donde se inició una persecución ya que no obedecieron la orden de que se detuvieran.Durante la huida dispararon contra los elementos de la Policía municipal por lo que al repeler la agresión uno de los presuntos delincuentes resultó lesionado, pero no de gravedad, se informó.En la avenida de la Paz y Oasis de Etiopía, finalmente concluyó la persecución después de que los agresores impactaran su vehículo contra la acera.Adrián Eduardo A. Z. de 21 años, uno de los detenidos, descendió del vehículo para emprender la huida a pie, pero fue interceptado más adelante y se le aseguró un arma de fuego calibre .45 con un cargador abastecido con dos cartuchos útiles. Esta persona era la lesionada y fue trasladada a recibir atención médica en calidad de detenido.Eliseo V. L. de 20 años, fue detenido en el lugar y se le aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con tres cartuchos útiles, comunicó la SSPM.Nava informó que en los teléfonos celulares de ambos se encontraron imágenes que se tomaron al momento del incendio al bar “La Bodeguida”, que habría sido provocado de forma intencional intencional la madrugada del mismo miércoles.El funcionario indicó que una de las líneas de investigación del incidente en el bar del bulevar Manuel Gómez Morín era la venta de droga, por lo que los detenidos serán también investigados respecto a estos hechos, además de la tentativa de homicidio y portación de armas de fuego.

