Piden contemplar a Samalayuca en zona franca

Ciudad Juárez— La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió que el poblado de Samalayuca esté contemplado dentro de la zona franca planeada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la frontera norte de México.Eduardo Ramos, presidente del organismo, dijo que no existe claridad todavía en este tema y únicamente se ha mencionado que serán los primeros 25 kilómetros después de la línea divisoria los que gozarán de beneficios como la reducción del IVA a la mitad y el aumento del salario mínimo al doble.Dicho poblado podría quedarse fuera debido a que se ubica a 50 kilómetros del Rio Bravo, por lo que consideran que esta zona debería abarcar hasta el kilómetro 77, donde ya existe una garita.“Lo que estamos buscando es que se incluya Samalayuca en esta franja fronteriza norte, la aduana interior está en el kilómetro 77 y es una infraestructura que estamos recomendando para que se utilice y no se tenga que invertir es otra aduana nueva de interior”, dijo.El líder de Coparmex dijo que en Baja California se pide que Ensenada este también dentro de la zona franca que entrara en vigor a partir del primero de enero.Durante la campaña electoral, López Obrador aseguró que la zona franca contemplaría beneficios fiscales como disminución de IVA e ISR, homologación de precios de combustibles con ciudades vecinas y aumento al doble del salario mínimo en los 30 kilómetros de frontera.Sin embargo, al tomar posesión como nuevo presidente, indicó que solamente serían los primeros 25 kilómetros.Ante ello, Ramos comentó que se pide precisión en cuanto al área que abarcará dicha zona.“Aquí lo que estamos buscando de entrada es que haya precisión y certeza legal para que los domicilios que están ubicados fuera de esos 25 kilómetros no se vean afectados”, agregó.

