Ciudad Juárez— Debido a una serie de amparos interpuestos, los jueces en materia penal electos en el concurso de oposición realizado por el Consejo de la Judicatura no asumirán en enero próximo, señalaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia.Únicamente ocuparán los cargos los nuevos resolutores de lo civil y familiar, se dio a conocer.En los juzgados penales de Ciudad Juárez a por lo menos tres jueces provisionales que no interpusieron un juicio de amparo en contra del concurso ya se les otorgaron plazas en las salas penales, como secretarios proyectistas.Antes de que iniciara el concurso de oposición, otros provisionales habían sido acomodados en esos espacios.Datos periodísticos, basados en reportes oficiales, indican que al menos 11 juicios de amparo se presentaron en contra del proceso de selección de jueces de primera instancia al que convocó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua a través del concurso de oposición.La mayoría de los amparos fueron interpuestos por jueces provisionales que no fueron seleccionados en ese proceso.El recurso que prácticamente detiene la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura entregue 39 plazas de jueces en materia penal corresponde al número 1480/18, presentado por el defensor público penal en funciones en Ciudad Juárez Carlos Jaime Rodríguez García y recibido en el Juzgado Octavo de Distrito.El pasado 10 de septiembre el titular del Juzgado Octavo de Distrito admitió el juicio y le negó a Rodríguez García la suspensión provisional. Sin embargo el 18 de septiembre le concedió la suspensión definitiva, de acuerdo con datos oficiales.En Ciudad Juárez, en materia penal, los jueces que despacharon como provisionales durante más de tres años son Myrna Luz Rocha Pineda, Elizabeth Villalobos Loya, Aída Vázquez Arreola y María Isela Vázquez, todos en el Tribunal de Enjuiciamiento.Pero en los últimos días Rocha Pineda fue enviada a la Tercera Sala Penal, Villalobos a la Segunda Sala Penal y Vázquez Arreola a la Cuarta Sala, aunque sin plaza como provisional, dieron a conocer jueces del Distrito Judicial Bravos.Vázquez sigue como provisional en el Tribunal de Enjuiciamiento y se encuentra incapacitada por problemas de salud, indicaron.En el Tribunal de Control despachan como jueces provisionales —desde hace más de tres años— Brisa Yadira Meraz Mendoza, Ramón Porras Córdova, Adalberto Contreras Payán y Félix Aurelio Guerra Salazar. Ninguno ha sido enviado a salas penales, únicamente a uno de ellos se le dio su cambio a la ciudad de Chihuahua a partir de enero próximo, de acuerdo con datos extraoficiales.Andrés Barrera Rubio, Luz María Camargo, Efraín Arturo Baca Gutiérrez y Jorge Omar Derat Acosta, otros jueces que eran provisionales –es decir, no pasaron por un concurso de oposición para ocupar las plazas y tampoco se les revisó su trabajo para ratificarlos–, fueron enviados a diversas salas penales y a excepción de Barrera evitaron participar en el concurso de oposición.Los abogados que interpusieron los amparos contra el concurso de oposición esperan que el Poder Judicial de la Federación —que atraviesa por una crisis ante el intento del nuevo Gobierno federal de bajarles los salarios y prestaciones— muestre empatía y otorgue la protección de la justicia federal, a través de los recursos penales en los que no se tiene fecha para resolución.El pasado 24 de marzo se publicó en el Periódico Oficial del Estado y en la página oficial del Poder Judicial la convocatoria para seleccionar 56 jueces de primera instancia con carácter definitivo.A la invitación se inscribieron 507 aspirantes en toda la entidad y el pasado 7 de agosto se dio a conocer la lista de los 54 seleccionados.Dos plazas no se otorgaron, una corresponde a un juez provisional que en esa fecha ya había interpuesto un juicio de amparo y otra en materia familiar se decretó desierta por bajas calificaciones.El proceso generó inconformidad entre los operadores del sistema judicial no seleccionados, así como de personas externas al Poder Judicial, quienes recurrieron al juicio de amparo. (Blanca Carmona / El Diario)

