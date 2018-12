Ciudad Juárez- Habitantes de Campos Elíseos, Cerrada del Sol 1 y 2 y la organización Árboles en Resistencia denunciaron la tala de 20 árboles ubicados en la ribera de la acequia Aranda.Guillermo Garza, encargado legal del fraccionamiento Campos Elíseos Sector 2, dijo que fue la empresa constructora (Brasa) la que llegó a la zona para derribar con maquinaria pesada todo los árboles hace un mes, sin el permiso de los vecinos.En protesta, los vecinos también colocaron varias pancartas con mensajes de rechazo hacia la empresa constructora en la entrada del fraccionamiento Campos Elíseos y en los árboles de esa área.Garza agregó que el permiso que tiene la constructora es solo de Distrito de Riego, quienes son los administradores de la acequia, y quien debe de otorgar los permisos es la Comisión Nacional del Agua (Conagua).El responsable legal del fraccionamiento, comentó que los vecinos tienen 7 años limpiando la acequia para que no haya basura, pero debido a las construcciones que se realizan, el lugar se encuentra destruido por el escombro que echa los trabajadores de la constructora.Garza expuso que los vecinos invirtieron 300 mil pesos para regar las áreas verdes con agua tratada y que son ellos los que han mantenido en óptimas condiciones la zona y la acequia.Más de 200 vecinos están en desacuerdo y han realizado amparos legales, denuncias ante la procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional Nacional del Agua (Conagua), mientras que en Municipio aún no obtienen respuesta.Garza dijo que se reunió en noviembre con algunos regidores debido a que no les correspondía otorgar el permiso para talar los árboles que se encontraban en la acequia y son las instancias federales quienes lo deben de hacer.Luis Roberto Díaz, quien labora en la empresa Brasa, dijo que cuando hicieron el fraccionamiento de Campos Elíseos, y los que están alrededor se tuvo que deforestar y las personas que ahí viven ya lo sabían.Añadió que deberán realizar el mismo procedimiento con la construcción del complejo habitacional Gran Reserva.En ese lugar se abrirá una calle y ahí se encuentra un álamo que tiene 60 años, que también pretenden quitar para construir una calle del complejo que está en proceso.

