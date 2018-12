Ciudad Juárez- Cansados, con hambre, frío y miedo, los hermanos Sebastián Otoñel, de 9 años, y Nicolás Sebastián, de 11, han pernoctado desde el pasado lunes junto a la valla fronteriza en busca de una oportunidad para llegar a Indiana, Estados Unidos, con su abuelo.Ambos niños guatemaltecos viajan solos. Sus rostros cenizos y preocupados delatan lo difícil que ha sido estar lejos de su madre y su abuela.La ropa y los zapatos que llevan lucen sucios, porque al igual que todos sus compañeros migrantes durmieron a la intemperie, amontonados en el suelo y con pocas cobijas, a unos 500 metros del puente internacional Zaragoza, en la orilla del río Bravo.El grupo de alrededor de 80 migrantes centroamericanos espera, ya en el lado americano, que agentes de la Patrulla Fronteriza les abran la puerta de acceso de la valla, lo que les permitiría solicitar asilo político en Estados Unidos.Ayer por la mañana Sebastián y Nicolás jugaban con tres niñas, hijas de tres migrantes guatemaltecos que se encontraron en el camino a esta ciudad y decidieron acercarse a ellos cuando notaron que hablaban su mismo dialecto.Los niños decidieron separarse del grupo de migrantes que está del lado americano porque ya no aguantaron el frío y el hambre, refirieron. La temperatura mínima ayer fue de 3 grados centígrados (37 Fahrenheit), según servicios meteorológicos de Estados Unidos.Sebastián, el más pequeño, hasta el mediodía no había probado alimentos por el miedo que siente de estar lejos de su madre, dijo afligido.Nicolás platicó que su madre y su abuela ya saben que están en Ciudad Juárez, y su abuelo Diego los espera en Estados Unidos.A su corta edad, los hermanos buscan una oportunidad de cruzar al país de norte con el deseo de estudiar, porque su abuelo les dijo que en Guatemala está muy difícil salir adelante, comentó Nicolás.Refirió que su madre estuvo de acuerdo en que viajaran a esta frontera en busca de una mejor oportunidad, pero sabe que deberá trabajar en el campo como su abuelo.Juan Montejo, quien también es guatemalteco, dijo que los niños escucharon que varios de sus compañeros hablaban el mismo dialecto y se acercaron a ellos durante el trayecto de Guatemala a Ciudad Juárez.De acuerdo con Montejo, ayer la Patrulla Fronteriza permitió la entrada de 50 adultos y niños, pero no aguantó las condiciones en las que se encontraba su hija y decidió, junto con otros dos guatemaltecos, esperar a que alguien los llevará a la Casa del Migrante.Agregó que agentes de la Patrulla Fronteriza les dijeron ayer que regresarían a las 10 de la noche, pero se quedaron esperando toda la noche a que les abrieran la puerta de acceso.Los tres extranjeros y sus hijos decidieron ir a la Casa del Migrante. Sebastián y Nicolás siguieron sus pasos hasta el refugio para no pasar una noche más a la intemperie.Del lado americano del río familias que se quedaron esperando entrar a Estados Unidos. Algunos son niños que también buscan realizar sus sueños, la diferencia es que sus padres los acompañan en busca de una mejor vida. (Verónica Domínguez / El Diario)

