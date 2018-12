Reanudan protestas por impago de bonos

Ciudad Juárez- Alrededor de 40 personas que laboran en el Sector Salud caminaron del Hospital General hasta las oficinas de consulta externa para protestar porque no se les pagarán completos los bonos y otras prestaciones.El martes, el personal del Sector Salud también realizó una manifestación de aproximadamente cinco horas, en donde el secretario de Gobierno en la Zona Norte, Luis Mario Dena Torres, dijo a los empleados que sería a más tardar el próximo 24 de diciembre que recibirán las prestaciones.Sin embargo, ayer se les informó que el gobernador Javier Corral indicó que se les dará un parte de pago y la otra hasta enero del año próximo.Eduardo Maldonado, delegado sindical de la clínica rural de San Agustín, del Hospital General, dijo que si no les pagan lo que les corresponde cerrarían la consulta externa y sacarían a los pacientes dados de alta en el Hospital General sin que pagaran por los servicios médicos.Agregó que en varios hospitales no hay mejoras continuas en el servicio a los pacientes, falta surtir medicamentos, los empelados carecen de uniformes y faltan alimentos para los pacientes que están internados.En la protesta se encontraban los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Distrito Chihuahuense de la Salud, personal la Secretaría de Salud, Hospital General y el Hospital Infantil.Los manifestantes dijeron que el director del Hospital General, Baltazar Aguayo, cerró la clínica para que no entrara el personal que se encontraba exigiendo las demandas del pago.Luego de 30 minutos de permanecer afuera de consulta externa, algunos empelados regresaron al Hospital General y otro grupo de trabajadores se unió a la protesta, gritando “no en abonos, queremos los bonos”.Tanto el Hospital General como el área de consulta externa continuaron con sus labores, los manifestantes fueron los que habían terminado su turno de trabajo.Durante el recorrido de los inconformes, ocho unidades de la Policía Municipal y dos unidades de Tránsito se mantuvieron dando rondines sobre el Paseo Triunfo de la República, a la altura de la calle Fernando Montes de Oca y la avenida López Mateos.

