Atropello y muerte por rutera... otra vez

Ciudad Juárez— A las múltiples irregularidades y violaciones a la ley en las que incurre el transporte público, se suma la alta incidencia de accidentes viales.De enero a diciembre de este año, las ruteras y los camiones de personal se han visto involucrados en 441 incidentes, que han dejado un saldo de nueve personas muertas.Ayer por la mañana, un hombre fue atropellado y muerto por una unidad en la zona Centro, en el cruce de las calles Manuel Acuña y Membrila.El camión que lo arrolló no es parte de la flota regular de la ruta 1A, ya que se trata de una “extra”, parte de las 231 unidades registradas ante la Dirección de Transporte para prestar el servicio cuando el vehículo asignado ha tenido algún contratiempo, medida requerida para atender a los 350 mil pasajeros diarios en la ciudad.El conductor de la rutera identificada como Extra 100 se dio a la fuga, mientras la víctima permanece en calidad de desconocido, confirmó la Dirección de Tránsito Municipal.Sin pasaje a bordo, debido a que apenas iba camino a sustituir a la unidad averiada, el camión siniestrado permanece retenido por la oficina de Transporte de Gobierno del Estado, en espera de que el concesionario presente la documentación que acredite la propiedad y avance el trámite correspondiente.Por la tarde de ayer, otro camión de la misma ruta 1A perdió el eje trasero mientras transitaba con pasaje por el bulevar Óscar Flores, resultando tres usuarios lesionados.“El número de siniestros es uno de los temas que más nos preocupa y tiene que ver con muchos temas, como la gran cantidad de horas que manejan los operadores. En promedio, cada chofer maneja de 12 a 14 horas diarias”, señaló Luis Lugo Ordorica, jefe de Transporte en Juárez.La legislación vigente no contempla las horas máximas que debe conducir un operador de transporte público, ni regula el esquema laboral de contratación de personal para las 29 líneas que hay en la ciudad.La ausencia de un marco regulatorio, indicaron transportistas, ha hecho que los concesionarios puedan rentar sus permisos y camiones a terceros, haciendo que sea más laxo el control de los choferes, quienes generalmente laboran de 5:30 a 19:00 horas.“Si fuera más de un operador trabajando cada unidad no sería rentable la ruta. Si así tenemos dificultades, con menos horas estaría peor”, apuntó un conductor de la ruta Poniente Sur.Por ley, cada línea de transporte público y de personal debe contar con un seguro contra accidentes que cubra tanto a los usuarios como a terceros.En la práctica, señaló Lugo Ordorica, la alta incidencia de los camiones ha dificultado el acceso a los seguros, que incrementan su costo cada vez más. Actualmente sólo una compañía de seguros ofrece las pólizas a los concesionarios, que desembolsan más de 11 mil pesos anuales por el seguro.A la excesiva cantidad de horas manejadas y el incremento de costos (diésel y seguros) se agrega la cantidad de inspectores de los camiones.En la actualidad operan en la ciudad 29 líneas, cada una con 116 ramales, que suman mil 876 unidades; más 3 mil 746 de transporte de personal, mil 121 taxis, mil 8 camiones de volteo, 207 escolares, 117 pipas, 105 grúas, 16 camiones de basura y 9 de carga general; en total, 8 mil 25 vehículos que cuentan con una concesión y que deben ser vigilados por 21 inspectores.“Es un hecho que la falta de personal aquí también es un problema. Tenemos 21 inspectores para las más de 8 mil unidades que nos corresponde supervisar, esa es una realidad, no podemos darnos abasto”, manifestó el jefe de Transporte en Juárez.Aun así, insiste, el trabajo realizado por su dependencia va avanzando. Del 17 de octubre, cuando llegó Lugo a la oficina de transporte, a la fecha, ha acumulado mil 848 boletas de infracción que se traducen en más de 642 mil pesos ingresados a las arcas públicas.Las infracciones –que van desde la falta de permiso, placas y licencia, hasta los accidentes– han sido 742 para el transporte público y 665 de transporte de personal. El resto se reparte entre las otras concesiones.“En los últimos cuatro meses ha habido 125 accidentes, he revisado los partes y aunque es cierto que muchas veces fueron los operadores los culpables, de acuerdo con la información de Tránsito, otras muchas veces ha sido responsabilidad de los peatones o de vehículos particulares”, dijo el funcionario.Agregó: “La problemática tiene que ver con que nosotros como conductores cuando vemos una unidad de transporte público no le damos el paso, porque ellos mismos se han portado así, no hay empatía con los conductores”.Ante la desorganización, el Gobierno del Estado ha establecido mesas de diálogo con los concesionarios para acelerar la modernización de las unidades (que deben ser máximo de 10 años de antigüedad) y un plan para el emplacamiento de camiones sin documentación.Sin embargo desde noviembre a la fecha únicamente 151 juegos habían sido entregados, de un aproximado de 3 mil 500 camiones sin documentos.

