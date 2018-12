Logra 'Gaby' abrir puertas a los trans en Chihuahua

Ciudad Juárez- Hoy su nombre es Grecia Gabriela Herrera Alvarado y aunque originalmente nació como Francisco Javier, tras 14 años de lucha se ha convertido en la primera mujer transexual que ha logrado su cambio de género en el Estado de Chihuahua.El pasado jueves 13 de diciembre la juez provisional Cuarto de lo Familiar entregó la resolución por audiencia en Ciudad Juárez para rectificar la nueva acta de nacimiento a nombre de Grecia, con lo cual se le dio una reasignación de identidad sin amparos.En entrevista para El Diario, Grecia Gabriela narró que en muchas ocasiones fue víctima de discriminación e incluso hubo trabajos a los que no pudo aspirar debido a que sus documentos no correspondían con su imagen física, que desde su infancia fue de mujer.“Desde los seis años me doy cuenta cuál es mi verdadera identidad en sí, siempre que se me nombraba en masculino era así como muy frustrante y como siempre mi apariencia física fue muy femenina, desde niña, era así como que no era yo, no se siente uno para nada cómodo con esta situación”, dijo.“Gaby” es el nombre que fue adoptado por su familia y amigos, para llamarle después de confesar que se sentía como una mujer, momento en que su madre le brindó todo el apoyo y con ayuda de sus hermanas se le enseñó el respeto que debía tener hacia su persona y el cuidado en el tema de los hombres.En el 2004 Francisco dio inicio con la lucha para su cambio de identidad, pero fue hasta hace dos años cuando Eloisa Fong, licenciada, retomó su caso, siendo junio el mes en el que se le indicó que habría un juicio para determinar su situación, que se efectuó en septiembre y terminó hasta el pasado 13 de diciembre con todo a su favor.“Nunca acepté que fuera por medio de un trámite de cualquier otra índole este cambio de identidad, bajo un amparo, porque lo más correcto hacia mis compañeras también y hermanas trans, era que se hiciera por medio de un juicio el cual abriera puertas para que así más compañeras tuvieran la oportunidad de llevar su cambio de identidad”, expuso.“Es un logro muy grande ya que soy la primer mujer trans en Chihuahua que hace este trámite y que lo logra”, expresa.Recordó que a sus 17 años salió de su hogar para estudiar una licenciatura en enfermería en la Ciudad de México, donde narró que nunca sufrió discriminación por su identidad a pesar de su apariencia.Al terminar su carrera regresó a Ciudad Juárez y en septiembre del 2016 luego de prestar servicio voluntario por siete meses, obtuvo una planta en el departamento municipal de Desarrollo Social, y es encargada del área de personas en situación de vulnerabilidad, que padecen VIH y la población LGBT.Socorro Córdova, extitular de la Dirección de Desarrollo e Infraestructura y acompañante de Grecia en este proceso, narró que se sumó a esta lucha el año pasado al enterarse que la hija de Grecia tenía problemas por su identidad masculina.“Durante todo ese tiempo sí hubo gente aquí en Ciudad Juárez que nos dijo que no lo íbamos a lograr”, dijo, y agregó “hoy en día hablamos de diversidad y hay que ser también congruentes con aquello que buscamos que es el desarrollo y el bienestar de la sociedad y no empieza si no es en el núcleo familiar”.Actualmente Grecia, de 50 años de edad y originaria de San Francisco del Oro, Chihuahua, es madre de Itzel, una adolescente de 17 años que adoptó en el 2001 y a la cual busca adoptar nuevamente ahora con su nueva identidad, para poder brindarle una oportunidad académica en Estados Unidos.Adelantó que el próximo 2 de enero recibirá su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) bajo su nuevo nombre y comenzará los trámites para apoyar a su hija. (Abril Salgado)