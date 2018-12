Viven triste Navidad por pobreza y enfermedad

Ciudad Juárez- Para algunas personas la época navideña representa una gran alegría, comprar regalos y tener una cena especial en familia; pero para otras es un golpe pues su realidad demuestra un lado distinto de la temporada decembrina.Tal es el caso de la familia Zepagua, que con el poco dinero que recaba de una venta de segundas afuera de su domicilio, espera poder tener unos tamales en su mesa en las próximas fiestas.Hace tres años que María Eusebia, madre de dos menores, Nahúm y Zayra, perdió su pierna a consecuencia de la diabetes, y con ello su trabajo, por lo que no percibe ningún ingreso para asegurar cena ni regalos decembrinos.Zayra tiene ocho años y escribió una carta a Santa Claus para pedir muñecas, una carriola, trastecitos, una caja registradora y un cambio de ropa; por ello promete echarle muchas ganas a la escuela, pero su madre rompe en llanto cuando escucha que su hijo mayor lee las peticiones de su niña.Nahúm está por cumplir 15 años el próximo 23 de diciembre y con el mismo llanto desconsolado, su madre menciona que desearía poder comprarle un pastel de cumpleaños como cuando tenía un trabajo y un sueldo con el que podía darles ciertos lujos que hace años ya no puede ofrecerles.“Antes de que me enfermara él decía que pues una fiestecilla y eso, pero pues no está a mi alcance, puede ser que con mis amigos le haga una comidita o no sé si nos alcance, ya con que estemos bien de salud, ya con eso”, mencionó.Setenta pesos gastaron para adquirir un pequeño pino de Navidad de menos de un metro. Unas luces que brillan de azul, rojo y verde, con escarcha dorada, pocas esferas, algunas nochebuenas y una figura de Bob Esponja en la punta, transforman la casa donde Zayra espera que llegue Santa a dejar sus regalos.Recordó que cuando ella era pequeña, también alguna vez tuvo esa ilusión, pero la necesidad la obligó a quitar esa creencia de Nahúm.También narró que la pequeña Zayra sufre de ‘bullying’, debido a que ella ha recurrido anteriormente a los medios de comunicación para pedir cosas para sus hijos, y sus compañeros de salón le hacen burla sobre su pobreza y de su mamá.Por su parte Nahúm explicó que su mayor deseo de cumpleaños o Navidad, además de 850 pesos para pagar su graduación de la secundaria, es un Xbox o un PlayStation, como muchos adolescentes de su edad.“Mi preocupación es la escuela, seguir estudiando la preparatoria, que alguien me ayudara, que me dijera ‘no te preocupes por la prepa, yo te voy a ayudar a pagarla o te voy a dar trabajo’, pues conseguir un trabajito cerca”, señaló.María explicó que ni ella ni sus hijos tienen chamarras para pasar la temporada. Meses atrás una dependencia municipal les otorgó un calentón eléctrico, y cuando no tiene gas, a ratos enciende una parrilla mientras pone frijoles para mitigar el frío.La familia habita en una vivienda ubicada en la calle Monte Gambier #3473 esquina con Monte Santa Catalina en la colonia Parajes de San Juan etapa II, y si usted desea apoyarlos puede acudir a su domicilio o contactarlos al teléfono (656) 273-50-06. (Abril Salgado/El Diario)