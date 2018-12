Causa duda aumento salarial en frontera

Cd. Juárez— El aumento al doble al salario mínimo en la frontera, de 88.36 a 176.72 pesos diarios, a partir del 1 de enero próximo, dejó dudas a los empresarios."Hay muchas dudas sobre eso, no está bien aclarado", indicó Gabriel Cantú, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Juárez.El líder de los empresarios indicó que comenzaron a asesorarse con abogados para conseguir información sobre lo que implicará la medida, debido a que desconocen cómo se manejará."Estamos analizando por supuesto porque no sabemos cómo va a afectar en general, sí sabemos que va a ser un beneficio, pero no sabemos qué otras consecuencias va a traer", agregó Cantú.Previó que, si se aumenta el doble a los trabajadores que ganan lo mínimo, aquellos que ganan más actualmente también reclamarán el incremento porque además su nivel es más alto."Todo mundo va a querer que se le pague el doble tarde o temprano. ¿Cómo se va a manejar?", se cuestionó.Sin embargo, el líder de la Canaco recordó que se prometió también inversión en la zona fronteriza, así como la reducción del IVA, con lo que se generará un buen flujo."Pero, si no hay eso, pues es la duda, hay varias dudas porque además no tenemos el programa competo de todo lo demás, falta definir cómo va a quedar la frontera, el decreto, lo del IVA, el Impuesto Sobre la Renta, los estímulos, cuáles van a ser".Por lo pronto, puntualizó, se debe tener ya toda la información sobre el incremento al salario mínimo porque faltan muy pocos días para que acabe el año."Para saber primero que nada cómo vamos a manejarnos el día primero", anotó. "Segundo, para ver cómo nos preparamos, independientemente si tenemos que cambiar algo en los sistemas, tenemos que hacer modificaciones, pues es que no sabemos", externó."Las empresas de alguna forma se tienen que preparar un poquito, no es nada más así. A lo mejor sí cambia todo, pero necesitamos ver todo, eso sería lo más idóneo, que nos juntaran la información, para nosotros ver. Ya sobre eso tomar una determinación".Cantú comentó que buscarán reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su próxima visita a Ciudad Juárez el próximo 5 de enero para abordar este tema.A su vez, Martín Alonso Cisneros, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, recordó que en la zona fronteriza y particularmente en Ciudad Juárez, desde hace años se paga más del salario mínimo."Aquí en la zona fronteriza no existe el salario mínimo, la verdad", aseveró el líder de los hoteleros, quien además recordó que los empleados gozan además de diversas prestaciones.