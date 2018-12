Decide el Cabildo si continúa obra

Ciudad Juárez— La empresa Aryve que falsificó documentos de factibilidad del agua para la construcción de tres complejos en condominio, presentó nuevamente documentación para continuar la obra, y mañana jueves en sesión ordinaria se subirá este punto de acuerdo a Cabildo.La directora de Desarrollo Urbano, Lili Ana Méndez Rentería, aseguró que la constructora ya cumplió con todos los requisitos: existe factibilidad de agua certificada por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), y la ley no contempla que se le revoque el permiso por haber presentado anteriormente documentación falsa.“El empresario se da a la tarea de complementar nuevamente su expediente, lo complementa y a raíz de ahí inicia el análisis técnico; al día de hoy cumple con la normatividad, tanto en lo técnico como en el impacto urbano”, aseguró.Dijo que el documento de factibilidad del agua se verificó con la JMAS, y la descentralizada ratificó haberlo expedido.“No tengo una sanción por el hecho en particular que es que uno de los documentos no fue idóneo, la ley no me señala como tal, no tiene una sanción específica”, explicó Méndez.El 12 de julio pasado el Ayuntamiento canceló el permiso que se había otorgado en la sesión ordinaria número 77 para construir los condominios La Enramada, debido a que la empresa Aryve presentó documentos falsos de la factibilidad de suministro de agua potable para los desarrollos.Aparte la Secretaría del Ayuntamiento presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado, la cual está en proceso, se informó.La directora de Desarrollo Urbano dijo que a pesar de que el Cabildo dejó sin efectos el permiso de construcción por haber presentado documentos oficiales falsos, “la ley no prohíbe a ese particular tratar de corregir el error”.“No somos una autoridad que hace juicio en relación a eso, somos una autoridad técnica y cumplimos con un procedimiento”, mencionó Méndez.El 21 de junio del 2018, el Cabildo aprobó esos desarrollos por mayoría.Los tres conjuntos habitacionales se encuentran en avenida San Isidro y Paseo del Sur, y en Lote Bravo y Paseo del Sur, al suroriente de la ciudad.El proyecto original contempla la construcción de 87 casas en el suroriente de la ciudad.Anteriormente, y con un avance general del 50 por ciento de los tres desarrollos habitacionales, la obra fue clausurada el 9 de abril de este año porque la empresa inició la construcción sin permiso del Ayuntamiento.Posteriormente el asunto fue revisado en la comisión Revisora de Fraccionamientos y el 14 de junio se aprobó la construcción.Después de eso el dictamen se subió a Cabildo y se ratificó por mayoría.En la sesión número 79 del jueves 12 de julio la comisión Revisora de Fraccionamientos, presentó un punto especial y urgente en el que solicitó revocar el acuerdo, debido a que tras solicitar informes a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), y con apoyo del Plan Estratégico de Juárez, pudo darse cuenta que los dictámenes de factibilidad no fueron expedidos por la Junta de Agua.La Comisión dijo que debido a que tenía dudas sobre estos tres desarrollos, solicitó información a la JMAS y se le dio a conocer que ellos no emitieron ningún documento aprobando el suministro de agua en esos tres condominios• El 9 de abril de este año se clausuró la obra de Aryva porque inició la construcción sin permiso del Ayuntamiento• El 14 de junio la comisión Revisora de Fraccionamientos tras analizar la situación y se aprobó la construcción• El 21 de junio del 2018 el Cabildo aprobó por mayoría los desarrollos• El 12 de julio pasado el Ayuntamiento canceló el permiso en la sesión número 77 porque la empresa presentó documentos falsos de la factibilidad de suministro de agua potable• Los conjuntos habitacionales se encuentran en avenida San Isidro y Paseo del Sur, y en Lote Bravo y Paseo del Sur, al suroriente de la ciudad• La Secretaría del Ayuntamiento presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado, la cual está en proceso