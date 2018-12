Ciudad Juárez— Las empresas o patrones que tengan empleados que ganen menos del salario mínimo que se estableció para el 2019 en la frontera norte en 176.72 pesos, serán quienes sufran el impacto en el pago de impuestos relacionados con el sueldo, indicaron contadores colegiados.Indicaron que todavía está pendiente la publicación de los ajustes y cambios en los tabuladores, así como la desindexación de algunos ramos para el pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), porque de quedar como están en la actualidad sería un golpe muy duro.Sin embargo, dijeron que su expectativa es que el efecto de este nuevo nivel salarial provoque una mayor activación económica.“El sólo hecho de aumentar los salarios y bajar impuestos, lleva a que la gente tenga más flujo de dinero, lo que puede aumentar el consumo y la productividad de los bienes y servicios porque habrá una mayor demanda”, declaró el presidente del Colegio de Contadores de Ciudad Juárez, Víctor Torres Ruiz.Recordó que existen todavía algunos conceptos del IMSS con base en el salario mínimo, aunque desde hace dos años algunos fueron desindexados y ahora se pagan en Unidad de Medida de Actualización (UMA).Los pagos por enfermedad y maternidad al IMSS tienen una cuota fija, que es de las más altas pero quedaron sujetas a la UMA, si siguieran tasándose en salarios mínimos hubiera sido un “golpanazo” terrible para las finanzas de los patrones.La desindexación del salario mínimo en el pago de conceptos gubernamentales se dio a través de un decreto que se publicó en el Diario oficial de la Federación (DOF) el 27 de enero del 2016.Lo que se debe reconocer, dijo, es que de todos modos hay un aumento sustancial en las cuotas obrero-patronales, sobre todo en quienes ocupan gente que incluso ahora están por debajo de lo que representan los dos salarios mínimos actuales.“Hay muchos patrones que todavía este año están pagando una cuota diaria menor a esa cantidad, entonces sí se les va a aumentar su base de cotización”, consideró.Puso como ejemplo que los trabajadores que ahora ganan 100 o 120 pesos al día, subirlo a 176 es un aumento considerable para el patrón, tanto lo que le va a pagar al empleado como para las cuotas que va a liquidar por algunos ramos del IMSS.“Si será un aumento considerable, no les aumenta tanto pagar el nuevo salario mínimo, porque las cuotas que estaban fijadas en salario mínimo se desindexaron… pero en los demás ramos, donde se aplica el salario como base de cotización, sí va a tener un aumento para aquellos patrones que tienen empleados que ganan ahora por debajo de los 176 pesos”, añadió.A los patrones que tengan trabajadores que ganan más de los 176 pesos al día no les va a representar mucho, incluso no están obligados a aumentarles más allá de 5 por ciento que estableció la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para sueldos profesionales y de otro tipo.Por el contrario, para los que pagan menos de 176 pesos al día, que son muchos, sí les va a representar una carga fuerte, junto con las cuotas del IMSS, afirmó.Para el contador Arnaldo Palma las modificaciones en el nivel de salarios mínimos tendrá un impacto positivo porque la gente tendrá más capacidad económica para gastar; sin embargo, para los patrones va a resultar un costo extra cubrir las cuotas de seguridad social, las que van a subir inmediatamente.Recordó que muchos de los ramos del IMSS con relación a las cuotas obrero-patronal, están calculados con base en salario mínimo.“Ahorita no están dadas las reglas, esperamos que esto cambie, que los salarios mínimos se conviertan en UMA, entonces ahí ya no se vería reflejado ese costo, pero si queda como está, entonces sí aumentaría el pago al doble”, señaló.En general, todo patrón que tenga un salario menor de los 176 pesos para sus trabajadores será el afectados, así sean pequeños, medianos o grandes empleadores.Añadió que en los próximos días debe darse un cambió en el cálculo de los impuesto que se pagan al IMSS, llevarse a UMA los rubros que no lo están todavía.“Con base en eso sentimos que la economía no tendría ningún problema, de otra forma se presentaría un efecto inflacionario fuerte”, explicó.Por lo pronto, recomendó a los patrones estar tranquilos porque las reglas todavía no están totalmente dadas y el Gobierno tiene hasta el 31 para que, conforme a ley, se reglamente.“Ahorita hay que tener paciencia, creemos que habrá esas reglas con el objetivo de tributar mejor, no creemos que los impuestos se vayan a pagar conforme a salarios, tiene que haber un cambio en ese sentido”, declaró.