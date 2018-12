Suspenden a dos tránsitos que recibieron 'mordida'

Ciudad Juárez- La Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) suspendió a los dos elementos de ese departamento que el pasado domingo fueron captados en video al momento en que recibían dinero de una conductora durante una intervención.En un comunicado la Presidencia Municipal informó que ambos elementos que se observan en el video fueron notificados ayer de su suspensión y de que son objeto de una investigación por parte de la Contraloría municipal, a través de la oficina de Asuntos Internos.Comunicación Social de la Presidencia informó que también se dio vista a la Fiscalía Zona Norte a efecto de que investigue la supuesta comisión de un delito.Los dos agentes viales fueron video grabados por una cámara de seguridad cuando abordaban a una conductora que circulaba con “placas rojas” en una camioneta tipo van color guinda, a las 16:30 horas del domingo pasado.Aparentemente no le levantan la infracción y habrían recibido dinero a cambio, aunque el video sólo lo supone porque no hay evidencias que lo confirmen, por lo que se solicitó que dichas instancias investiguen el origen del incidente y sus detalles.El director de Tránsito, Sergio Almaraz Ortiz dijo que los agentes no habían reportado la intervención a la central de mando ni la anotaron en su bitácora de servicio, por lo que ameritaban una sanción administrativa.Comentó que hay un posible delito de cohecho que tendrán que investigar las instancias correspondientes porque no se van a permitir actos de corrupción en la corporación.Dijo que las malas prácticas están arraigadas desde hace varios años por lo que erradicarlas en apenas tres meses que tiene al frente de la dependencia es un tiempo muy corto.

