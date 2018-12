'Truenan' empleados contra el Gobierno

Ciudad Juárez— Empleados del sector salud tomaron ayer varias avenidas de la ciudad para demandar el pago del bono sexenal y otras prestaciones sociales que les adeuda el Gobierno del Estado por más de 120 millones de pesos.Luego de cinco horas de protesta y tras generar desorden vial, el subsecretario de Gobierno en la Zona Norte, Luis Mario Dena Torres, dijo a los empleados inconformes que a más tardar el 24 de diciembre se les entregarán las prestaciones sociales que demandan.La manifestación inició a las 13:00 horas frente a la Jurisdicción Sanitaria Número II. Para las 4 de la tarde el bloqueo se había extendido hasta las avenidas Adolfo López Mateos, al oriente y De las Américas al poniente, lo que alteró el tráfico vehicular.El grupo optó por cerrar también un cuerpo de Paseo Triunfo de la República, en sentido de poniente a oriente.Algunos conductores manifestaron su enojo y un guiador se bajó de la unidad para agredir a varios empleados, lo que ocasionó la rechifla de los trabajadores.Tras la toma de Paseo Triunfo acudieron al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), lo que fue reprobado por los manifestantes al considerarlo una medida represiva.Los trabajadores expusieron ante los agentes municipales que ejercían su derecho a la libre manifestación por lo que su presencia era innecesaria, particularmente cuando el conflicto era vial.Aproximadamente a las 16:30 horas el alcalde Armando Cabada llegó al lugar para dialogar con los manifestantes, a los que solicitó que retiraran el bloqueo, lo que fue rechazado por los empleados estatales. Tras la llegada de Dena Torres y el anuncio del próximo pago, los protestantes liberaron las avenidas tomadas.La inconformidad laboral surgió desde el viernes pasado ante el incumplimiento del pago a cada trabajador de 12 mil 100 pesos para despensa, dinero que se les tiene que depositar en una tarjeta de débito, además del bono sexenal por 3 mil pesos.Las manifestaciones se extendieron ayer en varios municipios del estado, ya que los vales de despensa son reclamador por alrededor de 8 mil trabajadores de la Secretaría de Salud.Cuando iniciaron las protestas desde el pasado viernes en el exterior del Palacio de Gobierno, el titular de la dependencia, Jesús Enrique Grajeda, dijo que el recurso será entregado “a la brevedad posible, pero los trabajadores expusieron que este apoyo se autorizó desde octubre y el Estado contaba con el recurso tras el adelanto de las participaciones federales.Pablo Serna, secretario general de la Sección 52 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntss), dijo en la ciudad de Chihuahua que será hasta el mes de enero cuando se haga entrega de los vales de despensa y el bono sexenal a los más de 8 mil trabajadores de la secretaría de Salud.Dijo que el Estado no tenía la solvencia presupuestal para cumplir el compromiso antes de que concluya el presente año, por lo que los empleados han reprobado la ausencia del sindicato durante las protestas.Los trabajadores del sector salud advirtieron más actos de protesta de no pagarles las prestaciones que se adeudan antes de Navidad.Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la frontera norte, dijo que nunca se ha negado el pago de los bonos, sólo se ha retrasado.Indicó que el secretario general de la Sección 52 del Sntss, Pablo Serna, “invitó a los compañeros para que actuaran conforme a la ley para que no reciban ninguna sanción.”“No podemos descuidar en el sector salud a los pacientes en nuestro horario del trabajo”, advirtió.El servidor público, que se mantuvo al margen del conflicto laboral, dijo que no hay una fecha aún para el pago. “Entiendo que se está trabajando en eso, si no hay el recurso se está consiguiendo. La Secretaría de Hacienda sabrá cuándo y dónde hace ese pago, no hay negativa del gobernador con respecto a pagar esos los bonos”.Valenzuela comentó que la protesta parecía tener otro fin, aparentemente político.

