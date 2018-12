Van dos consignados por no respetar filas

Ciudad Juárez— Durante diciembre, dos personas fueron consignadas ante el Ministerio Público por no respetar la fila vehicular de espera en los puentes internacionales.Luego de que la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) aplicará un operativo de presencia permanente de agentes viales para cuidar las zonas de acceso en los puentes internacionales, dos personas que intentaron meterse a la línea de espera han sido consignadas por el delito de desobediencia y resistencia a particulares.Los dos casos se presentaron el 7 y 15 de diciembre en los puentes internacionales Paso del Norte y en el Cordova-Américas, informó el vocero de la corporación vial, José Sánchez. En ambos hechos se trató de personas residentes o ciudadanos estadounidenses que no respetaron la línea de espera.En ambos casos, los responsables de la falta pagaron su multa y pudieron retirarse, informó el vocero de la corporación.Desde noviembre pasado, efectivos de Tránsito vigilan los accesos de los pasos internacionales debido al anuncio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP) acerca del incremento en los tiempos de espera para cruzar a los Estados Unidos.Durante las horas pico, los accesos son cerrados al tráfico.En el puente internacional Paso del Norte son cerrados todos los cruces a lo largo de la avenida Juárez; en el Cordova-Américas se cierra el acceso a la altura de las oficinas de Gobierno del estado; mientras que en el Zaragoza el cierre se programa en el cruce de la avenida Waterfill y Ramón Rayón, añadió el funcionario.El delito de desobediencia y resistencia a particulares puede alcanzar el pago de una multa que va desde los 441.80 pesos hasta los 618.52 pesos.El Reglamento de Vialidad y Tránsito en su artículo 88, fracción X contempla infracciones por no obedecer las instrucciones de un agente de la DGTM.“Acatar todas las indicaciones dictadas por los agentes en casos de emergencia o de siniestros, deberán acatar también cualquier disposición de los miembros de los cuerpos seguridad, auxilio o rescate, teniendo para con ellos un trato cortés y amable, estas indicaciones prevalecerán sobre los semáforos, señales y demás dispositivos para el control de tránsito y de las normas de circulación y estacionamiento”.• Los dos casos se presentaron el 7 y 15 de diciembre en los puentes internacionales Paso del Norte y en el Cordova-Américas• Ambos son residentes o ciudadanos estadounidenses1.- La dirección de Tránsito Municipal cierra accesos durante las horas pico2.- En el puente internacional Paso del Norte son cerrados todas las intersecciones a lo largo de la avenida Juárez3.- En el Cordova-Américas se cierra el acceso a la altura de las oficinas de Gobierno del Estado4.- En el cruce de Zaragoza el cierre se programa en el cruce de la avenida Waterfill y Ramón Rayón

