Ciudad Juárez— El plan de incrementar el salario mínimo a 176 pesos en la frontera anunciado por el Gobierno federal está incompleto, porque no está contemplando a micros y pequeñas empresas, dijo el representante del gobernador en Juárez, Mario Dena Torres.“La propuesta que están haciendo está incompleta porque no contempla el impacto que va a tener en esos empleadores”, consideró el también coordinador de gabinete en la Zona norte.Opinó que la mayoría de las empresas establecidas en Ciudad Juárez ya cubren ese nivel de salarios o más, pero “donde veo un impacto fuerte es en micro y pequeñas empresas donde siguen empleando con el salario mínimo”, apuntó.Dijo que la Federación está pasando por alto otorgar estímulos a ese sector productivo.Hay que mencionar que a partir del 1 de enero de 2019 el salario mínimo en Ciudad Juárez será de 176.72 pesos, anunció el lunes la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex).Lo anterior duplica al mínimo vigente actual, tasado en 88.36 pesos.El organismo empresarial informó que además la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) creará una nueva Zona Económica Salarial en los municipios ubicados en los 25 kilómetros inmediatos a la frontera norte del país.“Yo creo que el gobierno federal debe ofrecer alternativas para que esas de empleo no se pierdan”, manifestó Dena. Sugirió que se les den incentivos, “no tengo la menor idea, pero es responsabilidad del Gobierno federal, porque ellos presentaron la propuesta”.Al presentar la propuesta, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde, consideró que aún no están medidos los impactos que vaya a generar el aumento al salario mínimo.“La esencia del asunto, desde mi punto de vista, es que no están medidos los impactos, en este momento no veo al gobierno con mediciones sobre lo que implica subir el salario mínimo”, expresó.

