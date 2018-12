Alertan por fugas de gas en domicilios

Ciudad Juárez— En esta temporada no sólo aumentan los accidentes por monóxido de carbono, sino también las fugas de gas al interior del domicilio por la falta de precaución al revisar los aparatos de calefacción, advirtió Alfredo Salas Morales, comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos.Explicó que el pasado lunes el departamento recibió una llamada al 911 por una emergencia por monóxido de carbono pero se trataba de una fuga de gas por falta de empaques en la conexión del tanque de gas, lo que dio por resultado la intoxicación de una persona.“La alerta que hacemos es que cuando perciban algún aroma a gas, inmediatamente hay que checar con agua y jabón para buscarla, no vamos a usar algún otro tipo de lumbre ni nada, únicamente agua con jabón y mandar la llamada de emergencia al 911”, señaló.Salas expuso que con las recomendaciones de la corporación a la ciudadanía, han constatado que algunas personas contrataron servicios de revisión para que sus instalaciones funcionen perfectamente.“Ahorita el problema que estamos teniendo es que los están dejando encendidos durante el día sin la ventilación adecuada con el domicilio totalmente cerrado, y también lo que nos hemos encontrado es que los están dejando encendidos durante la noche”, indicó.Puntualizó que el pasado fin de semana fallecieron por intoxicación de monóxido dos adolescentes de 17 y 18 años de edad al interior de un domicilio, y reiteró que pese a que ya no se han reportado estos casos, las recomendaciones continúan para evitar que el número de intoxicados y pérdidas humanas siga en aumento.También comentó que aunque las temperaturas han descendido esta semana, la afluencia de personas que acuden a las estaciones para que bomberos revisen sus calentones ya disminuyó, pues fue durante el descenso anterior que las filas de ciudadanos se hicieron notar para prevenir accidentes en el hogar.“La mayoría de la gente o mucha de ella ya se acercó a las estaciones, ya queda uno que otro que va por los últimos días, pero ha bajado la petición”, dijo.Y estimó que la mayor afluencia se registró en la estación 7, ubicada en el bulevar Zaragoza y avenida Sonora en la colonia Morelos III.

