Interviene Cabada en protesta de empleados de salud

Ciudad Juárez— Tras la intervención del alcalde Armando Cabada y de Luis Mario Dena Torres, subsecretario de Gobierno en la Zona Norte, los empleados inconformes del sector salud levantaron la protesta que inició a las 13:00 horas frente a las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria Número II y se extendió hasta las avenidas Plutarco Elías Calles y De Las Américas, lo que alteró el tráfico vehicular.En la manifestación participaron empleados del Hospital General, de la Mujer y del Instituto Chihuahuense de la Salud. También el personal del Hospital Infantil de Especialidades realizó su propia protesta.Los trabajadores demandaron el pago de 12 mil 100 pesos para despensa, dinero que se les deposita en una tarjeta de débito, además del bono sexenal por la cantidad de 3 mil pesos, que hasta el momento no se les ha entregado y que presuntamente les será entregado en las próximas horas, según les informaron.El alcalde había dialogado con los manifestantes a los que pidió que no afectaran el tráfico vial y uno de los representantes de los trabajadores expuso que ejercían su derecho a la libre manifestación, ya que como trabajadores de la salud no habían descuidado a sus pacientes.Precisó que carecen de equipo y material y pese a ello han realizado un esfuerzo para no afectar a los ciudadanos que cuentan con el Seguro Popular.En este conflicto la dirigencia sindical se mantuvo al margen, lo que provocó la molestia de varios de los agremiados que se dijeron traicionados por sus representantes. Los dirigentes sindicales no atendieron la solicitud de entrevista.

