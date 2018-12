Multas, Infonavit y créditos no se moverán con alza al mínimo

Ciudad Juárez— El alza al salario mínimo anunciada el pasado lunes por el Gobierno de México no impactará en créditos Infonavit, multas y otros rubros, debido a que desde 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto en desindexación del salario mínimo.Este decreto publicado en enero de 2016 crea la figura de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) la cual es usada como base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, estatales y municipales.El Infonavit informó que ahora la UMA es la unidad de referencia de los créditos, por lo que remarcó el aumento al salario no impacta a los derechohabientes.La desindexación también incluye a multas que antes se fijaban en Veces Salarios Mínimos y ahora se hacen tomando en cuenta el valor de la UMA.En la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez el pago de obligaciones, permisos, entre otros conceptos se fija en UMA.En el artículo 123 del inciso VI del decreto que reforma y adiciona disposiciones para la desindexación del mínimo señala que el salario no podrá ser utilizado como medida de referencia para fines ajenos a su naturaleza.Respecto a los créditos vigentes a la entrada en vigor del decreto otorgados por Infonavit, el documento precisa que estos continuaran actualizándose bajo los términos estipulados, pero ahora tomando como referencia el valor de la UMA.En 2018 la UMA quedó en 80.60 pesos diarios, indica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Este lunes el Gobierno de México anunció un aumento al salario mínimo en la frontera norte de 176.72 pesos, el doble de la percepción actual.En el resto del país el aumento pasó de 88.36 pesos a 102.68 pesos diarios.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.