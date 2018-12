Ciudad Juárez.- Integrantes de la familia García Archuleta, que huyeron a Estados Unidos tras el secuestro y asesinato de tres de sus integrantes, exigieron al fiscal general César Augusto Peniche Espejel y al fiscal en la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, una explicación del por qué fue liberado Mauricio Luna Ayala, hijo de Mauricio Luna Aguilar “El Papacho”.Los deudos aseguraron que el acusado quedó en libertad pese a ser identificado como uno los participantes en el secuestro del activista social y universitario Elmer García Archuleta y el Ministerio Público no los advirtió de ese hecho.“Mauricio hijo participó en el secuestro de mi hermano Elmer, él entró en la casa junto con su papá y su hermano Alán. A él le entregamos dos mil dólares que nos exigió para entregarnos el croquis donde tenían los cuerpos, porque él nos dijo que ya habían sido asesinados”, dijo un familiar de los hermanos Elmer y Edgar Iván García Archuleta, así como su primo Gabriel Archuleta.Mauricio Luna Ayala fue visto recientemente en una tienda departamental en esta frontera por víctimas que aún radican en el municipio de Guadalupe y que lo identificaron plenamente, dio a conocer el entrevistado.“Lo vieron haciendo compras como si no hubiera cometido tantos crímenes y aterrizado a tantas personas que tuvieron que huir y dejar sus casas para salvar la vida”, agregó.Ahora la familia García Archuleta aseguró tener miedo de represalias, ya que saben que tanto Mauricio como su hermano Alán vertieron amenazas contra ellos tras la sentencia vitalicia que recibió su padre.Personal de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales informó que Luna Ayala abandonó el Cereso Estatal 3 desde el pasado 13 de septiembre del año en curso, pese a su probable participación en el secuestro y homicidio del universitario Elmer.El archivo periodístico establece que entre las 4 y las 5 de la mañana del 6 de diciembre del 2014 “Papacho”, en compañía de otras personas, portando armas de fuego ingresaron a un domicilio ubicado en la Avenida Hidalgo del poblado de Guadalupe Distrito Bravos para privar de la libertad a Elmer García.“Haciendo uso de la violencia lo sacan de su domicilio, para ello utilizan armas de fuego. Lo subieron a un vehículo en contra de su libertad y se lo llevaron a otro lugar donde lo privaron de la vida en el trascurso del 9 de diciembre del año 2014, en un lugar hasta este momento no determinado. Finalmente arrojan su cuerpo el día 11 de diciembre sobre la avenida Juárez Porvenir a la altura del kilómetro 30 en el poblado de San Agustín”, dijo el fiscal en una audiencia previa a la sentencia vitalicia.La causa de muerte de Elmer fue laceración craneoencefálica consecutiva a una lesión producida por arma de fuego disparada en cráneo.En la misma fecha Mauricio Luna y otras personas, todas portando armas de fuego, presuntamente entraron a una casa domiciliada en la avenida Morelos sin número en el poblado de Guadalupe Distrito Bravos para privar de la libertad a Gabriel Archuleta —primo de Elmer— con la intención de causarle un daño, acusó el agente de Ministerio Público. Ese momento también se presume que fue aprovechado por “El Papacho” para robar un automóvil Honda Civic de modelo 1997 propiedad de Gabriel.También el 6 de diciembre, “El Papacho” y otras personas instalaron un retén en la carretera Juárez Porvenir y usando armas de fuego le hacen la parada a un camión de transporte de personal para secuestrar a Edgar Iván García Archuleta.A él lo privaron de la vida el 7 de diciembre del 2014 en un lugar no identificado y su cuerpo fue tirado cuatro días después. La causa de muerte también fue laceración craneoencefálica.El representante social aseguró que los días 7, 8 y 9 de diciembre de ese año el hijo de “El Papacho”, Mauricio Luna Ayala, realizó varias llamadas para exigir a la familia del activista dos mil dólares para proporcionarles información sobre el paradero de las tres víctimas.El dinero fue entregado la noche del 9 de diciembre en un centro comercial de la avenida Tecnológico y Pedro Rosales de León. Sin embargo, el ahora detenido y su grupo no respetaron la negociación.Al resumir, el fiscal dijo que respecto a los hermanos Elmer y Edgar Iván se acusaba a Mauricio Luna Aguilar de los delitos de secuestro y homicidio agravados ambos ilícitos, y en relación a Gabriel se le señala como responsable de secuestro y robo.En mayo del 2018 El Ministerio Público (MP) ejecutó una orden de aprehensión en contra de otro hijo del presunto narcotraficante que operaba en el Valle de Juárez, Mauricio Luna Aguilar, alias ‘El Papacho’.El 13 de septiembre del año en curso Mauricio Luna Ayala obtuvo su libertad y hasta el momento el Ministerio Público no ha notificado oficialmente a la familia García Archuleta el motivo de la libertad del presunto secuestrador.Se buscó la versión del fiscal Nava López, sin embargo, no ha respondido a la información solicitada.

