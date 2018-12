Vinculan a hombre por violar a nietastra

Ciudad Juárez- Un hombre fue vinculado a proceso penal ayer acusado de haber cometido los delitos de violación agravada y violación en grado de tentativa en contra de su nietastra, de ocho años de edad.La defensa legal del acusado Rey David Gaucín, pretendió desvirtuar la declaración de la víctima con base en el informe médico elaborado por una perito estatal y en el que se documentó que no encontró en la niña datos compatibles con una violación ni reciente ni antigua.Pero el juez de Control Lorenzo Villar Chavarría concluyó que en la versión de la víctima es rica en detalles y dijo que de nada serviría contar con una legislación local y tratados internacionales que ordenan privilegiar el interés superior del menor si no se les cree y más tratándose de delitos que se realizan en lo oculto.Al rendir declaración ante una agente del Ministerio Público (MP) la víctima —de identidad reservada— señaló que la primera agresión sucedió cuando ella iba a pasar a tercer grado de primaria, eran días calurosos en lo que se encontraba en la casa de su abuelita y cree que trascurría el año 2017.La pequeña contó que Rey David la acostó en la cama y ella trató de quitárselo de encima al tomarlo de la cabeza pero como él es calvo no pudo jalarlo.Además preciso que Gaucín la amenazaba para que no dijera nada y le advertía que de hablar él iría a la cárcel.El segundo hecho al parecer ocurrió en julio de este año, en la sala de la casa de la abuelita. En ese espacio, dijo la niña, no hay sillones, se colocaron literas y ella se acostó a dormir junto con su hermanito. Pero cuando el niño y la abuelita fueron a la tienda, presuntamente Gaucín aprovecho para atacar sexualmente a la víctima.La víctima aportó la misma versión, primero a su prima, luego a su madre y después a una médico legista y a la psicóloga.Ayer el abogado defensor le expuso al juez que después de realizar una revisión ginecológica la doctora Patricia Delgadillo Saucedo asentó en un parte oficial que no encontró huellas de ataques sexuales. Además planteó que el MP pretende acreditar hechos que la víctima no denunció.Empero, el juez dictó el auto de vinculación a proceso y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva que había dictado con anterioridad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.