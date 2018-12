Auge de rentas impulsa también fraude

Ciudad Juárez— El auge en renta de casas y departamentos está impulsando también el fraude en este mercado inmobiliario, denunciaron afectados.Quienes han sido timados por supuestos propietarios que alquilan viviendas sin ser los dueños, narraron en grupos de redes sociales la manera en que han sido estafados.Algunos mencionan que los defraudadores incluso hacen contrato de arrendamiento, pero una vez entregado el depósito desaparecen y no contestan mensajes ni llamadas.Una de las personas perjudicadas expuso que el timador pidió un mes de renta y 900 pesos de depósito.Pese a que ya se le habían entregado las llaves, nuevamente se las retiraron aparentemente para limpiar el inmueble. Después las llamadas de la afectada ya no fueron contestadas.La constante demanda de propiedades en alquiler ha triplicado los costos, pues algunas viviendas se rentan hasta en 15 mil pesos y departamentos arriba de los 9 mil pesos.El fenómeno es tal que incluso algunos ciudadanos ofrecen recompensa por encontrar una propiedad para rentar.Otro de los modos de fraude más comunes –expuestos en grupos de redes sociales dedicados a promocionar o buscar casas– es presionar a los interesados en rentar con hacer un depósito por la “alta demanda”.Argumentan que si hacen una transacción se les dará “prioridad” para ocupar la propiedad.Hace unos meses fue impulsada la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios, la cual busca regular a quienes se dedican a las operaciones de compraventa de inmuebles.El decreto de esta ley fue publicado en febrero de este año, pero aún no ha sido divulgado el reglamento correspondiente.De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) los tratos entre particulares quedan fuera de esta ley.

