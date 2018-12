Con amor les ayudan a superar adicciones

Ciudad Juárez- Niños y adolescentes con problemas de adicciones, mala conducta, alcoholismo, deserción escolar y abuso sexual, mayormente del suroriente de la ciudad, son atendidos en el albergue Vivir para Amar y Servir, A.C., enclavado en el norponiente de la ciudad.La asociación está ubicada en la calle Isla Tortuga #4248 de colonia Fronteriza Alta, y se constituyó en mayo de 2007 debido a que había niños en situación de calle con diversas problemáticas, comentó Jorge Lugo, director del albergue.Requieren ayuda para mejorar instalaciones de albergueEn tres dormitorios, una sala y un salón para actividades religiosas viven 22 personas, 7 mujeres de 12 a 16 años y 15 hombres en edades entre 10 a 18 años, pasan períodos de al menos dos meses recibiendo educación escolarizada, talleres y ayuda psicológica para a salir a vivir una realidad distinta de la padecieron antes de conocer el albergue.Dese las colonias Tierra Nueva, Parajes del Sol, Parajes de Oriente, algunas ubicadas en el área de la avenida de Las Torres y la zona Centro acuden a internarse en el refugio.“Tenemos problemas de adicciones, principalmente en esta época que está inundando a Juárez, como el cristal, un vicio que los orilla a robar, pelear y les afecta psicológicamente”, expuso el director.En cuestión de la adicciones, tanto los hombres y las mujeres consumen cristal, alcohol, mariguana y pastillas, son de las más comunes; antes el problema era más fuerte en los niños, sin embargo en los últimos años notaron que las niñas también tenían problemas de drogadicción.En los últimos dos años decidieron también brindar el apoyo a las mujeres debido a que notaron problemas de conducta, pero la causa principal fue porque el 70 por ciento de las visitantes padeció abuso sexual por parte de una persona cercana.“Algunas no decían lo que les pasaba, se daba uno cuenta conforme pasaba el tiempo y los atendía la psicóloga, a veces ni los padres lo sabían o no les creían”, agregó el director.Al internamiento los llevan generalmente los padres, y en ocasiones los abuelos o algunos casos son canalizados por el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), comentó Lugo.Desde hace 11 años se han recuperado alrededor de 700 usuarios entre hombres y mujeres de los problemas de adicciones y alcoholismo, indicó el director.Algunos infantes y adolescentes también se encuentran por problemas de conducta o deserción escolar, por lo que en el albergue cuenta con tratamientos psicológicos, maestros que van hasta el lugar para ofrecer educación escolarizada de nivel básico, imparten talleres, oficios, activación física, clases de música, solfeo, bajo, batería y reuniones de evangelización.El apoyo para el sustento de Vivir para Amar y Servir es por parte de las donaciones de la comunidad; el DIF les ofrece una despensa por mes y deben salir a pedir frutas y verduras al Mercado de Abastos.Las instalaciones del lugar tienen varias deficiencias como la falta de calentones, goteras, literas dañadas, necesitan puertas en los baños, regaderas y ropa para los usuarios.“Ahorita no estamos con sobrepoblación, pero el próximo año recibiremos a más personas con problemas de adicción y de todo tipo; mientras más aumenta la violencia, aumenta la necesidad de atender a los niños y jóvenes que están resentidos en la vida”, manifestó Lugo. (Verónica Domínguez / El Diario)El albergue Vivir para Amar y Servir, A.C. está ubicado en la calle Isla Tortuga #4248 de la colonia Fronteriza Alta• Calentones• Ropa• Material para reparar goteras• Literas en buen estado

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.