Confirman dos casos de influenza en la ciudad

Ciudad Juárez- La Jurisdicción Sanitaria (JS) número II confirmó el reporte de dos casos de influenza en Juárez.Linda Sepúlveda, vocera de la institución, dio a conocer que ambos pacientes afectados se encuentran en tratamiento médico. Hasta ayer la información sobre el grupo de edad y género de las personas afectadas no era revelado por las autoridades sanitarias.“Tenemos confirmación de dos casos: uno tipo B y uno AH1N1”, dijo Sepúlveda en entrevista.La portavoz dio a conocer que en el estado ya son 17 casos confirmados de influenza, dos corresponden a Juárez y además de una defunción por esta enfermedad, la cual se registró en la ciudad de Chihuahua.Actualmente la Secretaría de Salud mantiene la campaña de vacunación contra este virus y registra hasta este lunes un total de 52 mil 145 vacunas aplicadas en esta jurisdicción, lo que representa un 60.07 por ciento de la meta total de 86 mil 806 dosis existentes.Al corte de la semana 50 del 2018, la Secretaría de Salud ha confirmado a nivel nacional el reporte de mil 236 casos positivos a influenza: 1,006 de A (H1N1); 156 de B; 61 de influenza A y 13 de A (H3N2). Además se han notificado 81 defunciones por influenza: 70 por A (H1N1), 6 por influenza B y 5 por influenza A.En Ciudad Juárez no se han reportado decesos por este virus, mientras que en la ciudad de Chihuahua ya se registró un fallecimiento.Datos de la Secretaría de Salud indican que la influenza puede afectar la calidad de vida de quien la padece, ya que provoca síntomas como fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal, dolores musculares, de cabeza, fatiga, vómito y diarrea, los cuales de no atenderse a tiempo pueden agravarse.La vacuna brinda inmunidad gracias a los microrganismos en la estructura biológica y puede proteger de los tres virus de la influenza (AH1N1, AH3N2 y tipo B).Los grupos de edad más afectados son niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, así como a adultos mayores de 60 años de edad, además a la población con padecimientos como diabetes, problemas cardiacos, mujeres embarazadas y personas con cáncer e infecciones con inmunodeficiencias como el VIH.Linda Sepúlveda dijo ayer que las recomendaciones generales son: lavarse las manos, cubrir la boca y nariz al toser o estornudar, no escupir, no tocarse la cara con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común y quedarse en casa cuando se tengan padecimientos respiratorios.También conocida como la gripe, es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza. Afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los pulmones.El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotitas expulsadas con la tos o los estornudos y al hablar.• Fiebre o sentirse afiebrado/con escalofríos• Tos• Dolor de garganta• Mucosidad nasal o nariz tapada• Dolores musculares y corporales• Dolores de cabeza• Fatiga (cansancio)• Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos• La forma más eficaz de prevenir la enfermedad y sus consecuencias graves es la vacunación• Sí, son medicamentos antivirales y se usan para tratar esta enfermedad• Lavarse las manos• Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar• No escupir• No tocarse la cara con las manos sucias• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común• Quedarse en casa cuando se tengan padecimientos respiratoriosFuente: Secretaría de Salud

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.