Aumento al mínimo detonará consumo

Ciudad Juárez— A partir del 1 de enero de 2019, el salario mínimo en la frontera norte de México será de 176.72 pesos, anunciaron ayer miembros de la iniciativa privada y el Gobierno federal.La cifra duplica la remuneración actual, tasada en 88.36 pesos diarios.Luis Alamilla Ocaña, economista del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), dijo que los efectos en la economía local se sentirán en el primer trimestre del próximo año, al notarse un aumento en el consumo.Datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), con base en números del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indican que del total de los trabajadores asegurados en Ciudad Juárez un 24 por ciento percibe de uno a dos salarios mínimos.Del total de asegurados reportados por el IMSS en esta frontera a octubre de 2018 –que son 459 mil 482 trabajadores– ese 24 por ciento equivale a 110 mil 276 empleados que se verían beneficiados con el nuevo ajuste.Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en Ciudad Juárez, dijo que este aumento se coloca por encima de la línea de bienestar marcada por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).Comentó que el siguiente paso es vigilar que no haya un ajuste desproporcionado de precios.En la conferencia para anunciar la nueva política de salarios, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a nivel nacional, aseguró que el alza tanto en la frontera como en el interior del país es producto de un análisis responsable y dialogado entre Gobierno e iniciativa privada.“Hemos realizado una serie de esfuerzos sin que impacte la inflación. Que el empleo formal dé seguridad económica y vida digna hacia el futuro”, declaró.Resaltó que ahora al sector privado le compete aumentar su capacitación al capital humano, generar mejores empleos e incrementar la productividad.En el caso de la frontera norte, precisó que es necesario generar las compensaciones y estímulos fiscales necesarios para sostener empleos y que este aumento al doble no represente una pérdida de competitividad.Luis Alamilla Ocaña, economista del ITCJ, refirió que la contención a los efectos en la inflación después de este aumento puede tener su explicación en la política de alza de tasas de interés de Banco de México (Banxico) que busca contener este indicador, pero además evitar un exceso de demanda en bienes y servicios.El informe de la encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez 2018 reveló que debido al encarecimiento de artículos básicos y la pérdida del poder adquisitivo, el 55 por ciento de los trabajadores en Juárez no pueden sostener por sí solos un hogar de cuatro personas.

