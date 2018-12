Ciudad Juárez— Alberto Velázquez, director de la oficina de asesoría jurídica Amparo Legal, indicó que los trabajadores cuyas casas fueron apropiadas por el Infonavit a través de juicios fraudulentos, se encuentran prácticamente solos debido a que la defensa legal representa “un dineral”.Archivos periodísticos refieren que alrededor de 20 mil derechohabientes de este estado corren el riesgo de perder sus viviendas a causa de fraudes realizados con complicidad de magistrados y jueces de Nayarit.En entrevista, Velázquez señaló que hasta 20 mil pesos puede costar adquirir una fianza de suspensión de proceso por un juez de distrito, suma que los afectados no tienen.Asimismo, dijo que hace “escasos tres días” llegaron personas a su despacho para solicitar su servicio en una situación en la que “Nayarit puso los delincuentes pero Chihuahua las víctimas”.“La dinámica de lo que significa para un trabajador afectado por el Infonavit en estos casos es algo tortuosa y difícil porque todo este esquema está ideado con ese propósito de dificultar lo más que se pueda el defenderse y ver la forma de resolver esta situación”, dijo Velázquez.El abogado señaló que el trámite de promover un amparo representa para los trabajadores tener que sacar una copia certificada de su título antecedente para poder justificar ante un juez federal un interés legítimo, ya que en el Registro Público la casa ya está a nombre del Infonavit.“Tiene que pagar una lana el trabajador para sacar eso (la copia certificada). Luego cuando promueve la demanda, el juez de distrito le fija una fianza para suspender los efectos de lo que se hizo en Nayarit o de lo que el Registro Público de la Propiedad está haciendo. Las fianzas en lo más alto andan en 20 mil pesos”, explicó.“Sabemos que esas casas, a la vez el Infonavit ya las transmitió a alguna inmobiliaria porque hicieron paquetes inmobiliarios y los vendieron. El riesgo que corre el trabajador es que esas empresas encuentren a un comprador final y se la vendan. Entonces, ese tercero, resultaría ser una persona de buena fe (…) Suspender los efectos de eso le cuesta al trabajador de Infonavit un dineral, dinero que no tiene. Si lo tuviera le aseguro que lo aplicaban para dárselo en pago al Infonavit”, indicó.El abogado señaló que en Chihuahua hay un silencio cómplice de todo tipo de autoridades y empresarios que se ven beneficiados. “El gobernador no ha abierto la boca para nada y sabe de este asunto hace dos años”, lamentó.Para profundizar en la información, fue buscado Jaime Flores, subdelegado del Infonavit en Juárez, pero su asistente notificó a este medio que se encontraba en una reunión.

